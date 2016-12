"Gott ist Mensch geworden in Bethlehem und Bühl"

Bühl - "Es ist überwältigend, wie viele Menschen sich eingefunden haben, miteinander zu erleben, dass Gott Mensch geworden ist, mitten unter uns, damals in Bethlehem und heute in Bühl", freute sich Pfarrer Wolf-Dieter Geißler zu Beginn der 18-Uhr-Christmette. Die Pfarrkirche St. Peter und Paul war dabei ebenso restlos voll besetzt wie zuvor bei der Krippenfeier für Kinder.

Diese hatten die Botschaft von Christi Geburt anschaulich und kindgerecht "miterlebt". Angeleitet von Pastoralreferent Nikolaus Wisser, setzten gut 20 Grundschüler die Ereignisse von Bethlehem lebendig in Szene. Maria und Josef, beides Erstklässler, suchten Schutz im schlichten Hüttchen vor dem Altar. Dreikäsehohe Hirten zogen herbei, den Gottessohn anzubeten.

Alle Sitzplätze waren gut eine halbe Stunde vor Beginn der 18-Uhr-Mette voll belegt. Als Pfarrer Geißler mit einer beeindruckenden Schar Ministranten einzog, waren auch keine Stehplätze entlang des Kirchenschiffs mehr zu bekommen. "Ehre sei Gott, wir beten Dich an" - Lieder wie dieses sang und spielte die zehnköpfige Pfarreiband "kreuzundkwer" mit ansteckender Freude. Angelika Kern stellte mit der Lesung nach Jesaja das Licht, das von Gott ausgeht, in den Mittelpunkt.

Ein "TV-Team" der Ministranten suchte in einer Castingshow nach wahren Helden. Resultate gab Pfarrer Geißler in seiner Predigt bekannt: Wahre Helden seien um die Krippe versammelt, Maria, die Ja gesagt habe zum Auftrag Gottes, und Josef, der Verantwortung übernommen habe. Wahre Helden gebe es auch heute,. "Menschen, die nicht zuerst an sich denken. Alle, die sich um Kranke und Schwache kümmern, Pflegepersonal in Kliniken und Heimen, Polizisten, Feuerwehrleute und Aktive von Hilfsdiensten: Das sind für mich die wahren Helden. Auch die vielen in der Flüchtlingshilfe stehen als wahre Helden hier an der Krippe", sagte Geißler. Nur im Kerzenschein erklang "Stille Nacht, heilige Nacht". Langanhaltender Beifall galt "kreuzundkwer", Wolfgang Trenkle, der ergreifende Orgelklänge beisteuerte, und Mesner Christian Benner, der sich ins Zeug gelegt hatte, damit die Gläubigen das Fest dank Kirchenschmuck schön und dank reparierter Heizung warm feiern konnten.

Unter musikalischer Leitung von Michael Meier gestalteten der Kirchenchor St. Peter und Paul, ein Bläserquartett aus dem Umfeld der Musikschule Achern/Oberkirch und Organist Trenkle den sonntäglichen Festgottesdienst mit Weihnachtsliedern in glanzvollen Arrangements. Das Quartett ließ eine "Fanfare" Michel-Richard Delalandes zum Introitus strahlen. Klangschön und homogen intonierte der Kirchenchor etwa Paul Horns "Lobt Gott ihr Christen allzugleich" und "Vom Himmel hoch, ihr Engel kommt".

Gisela Emminger beschrieb in der Lesung aus dem Hebräerbrief Christus als Abbild des Wesens Gottes. Auch mit der pfiffigen Gestaltung der Predigt vermittelte Pfarrer Geißler Weihnachtsfreude: Er stellte sich als Ochs aus der Krippe vor, sinnierte über sein Verhältnis zum Esel, der ihm gewaltig gestunken habe, fand aber zur Einsicht: Gott sei Mensch geworden für alle, für den Ochsen und den Esel. Geißlers Wunsch an die Gläubigen: "Freut Euch und feiert alle miteinander, so wie ich jetzt mit dem Esel feiere."

Zum Familiengottesdienst war die Kirche gestern wieder voll besetzt. Die Band "Frühmessler" gestaltete ihn musikalisch. Das Lied "Ihr Kinderlein kommet" nahm man ganz wörtlich: Die jungen Gottesdienstbesucher scharten sich dazu um die Krippe. Eine Karawane von 30 Kindern zog durch die Kirche und spielte eine moderne Fassung der Reise der Heiligen drei Könige.