Alle Jahre wieder: "Immer mit einer Axt durchs Fenster"

Traditionell steppte in einigen Bühler Szenelokalen der Bär, oft mit rot-weißer Mütze bewehrt. Heiliges Vorglühen kennt keine (Alters-)Grenzen. Da wird geplaudert, getrunken, gelacht, nach Herzenslust geschlemmt und natürlich auch Musik gehört. Und man trifft Freunde, die man das ganze Jahr oder länger nicht mehr gesehen hat. Das Bistro "C'est la Vie" (Motto: "Flucht vorm Baum") war ebenso ein Ort der Begegnung wie der "Schwanen" oder die "Quetsch".

Auch den fünfjährigen Davide hat es so mit seinem Vater am Samstagvormittag auf den Johannesplatz gezogen. Ob er aufgeregt sei, was der Weihnachtsmann so alles bringe? "Nein", meint der kleine Steppke. "Ich weiß, was ich bekomme - ein Legoflugzeug!" Und wie kommt der Weihnachtsmann ins Haus? Davide flüstert leise: "Der kommt immer durchs Fenster mit seiner Axt!"

Lebensfreude, Spaß und Ausgelassenheit waren wieder mal Trumpf in den letzten Stunden vor der Bescherung - und nicht nur bei den Kindern. Einer der Höhepunkte war der Auftritt der "Voice of Germany-Teilnehmerin Laura Ritter vor dem "C'st la Vie". Sie freue sich "sehr, hier auftreten zu dürfen", leitete die 22-jährige Blondine ihren Auftritt ein. Schon im vergangenen Jahr hatte die Karlsruherin aus dem Team "Samu" für beste Unterhaltung gesorgt. "Ich fühle mich in Bühl super wohl", erklärte sie lebhaft, bevor sie mit ihrem Lieblingslied von Adele "One and Only" loslegte. Danach preschte sie quer durch die Popgeschichte, von "Halleluja" von Leonard Cohen bis zum "Lieblingskind" von Namika.

Dem Schmuddelwetter zum Trotz hatten viele Feierlustige bereits ab 10 Uhr den Weg ins Herz der Stadt gefunden. "Wir nehmen es, wie es kommt", scherzte Sergio Corsano mit Blick gen Himmel: "Letztes Jahr hatten wir tropische Temperaturen, heute ist die Wetterlage eben anders", gab er sich optimistisch. Und er freute sich, dass Laura Ritter, trotz ihrer zwischenzeitlichen Popularität, wieder nach Bühl gekommen sei.

"Sie ist absolut bodenständig und eine tolle Sängerin dazu", erklärte Corsano begeistert, der mit einigen persönlichen Worten die "All we want for Chrismas is you"-Party vor seinem Bistro einleitete. Wie sich herausstellte, war dies der Startschuss für eine Bombenstimmung beim "heiligen Vorglühen", zu dessen Erfolg außerdem eine Glühweinhütte, Leckeres vom Grill oder Weihnachtspunsch beitrugen.

Nicht weniger Partystimmung herrschte im heimeligen Ambiente des Gasthauses "Schwanen", in der die Wirtsleute Philippe Schutzenbach und Isabelle Cuevas ihre Gäste bei Laune hielten: "Heute sind viele Stammgäste hier, die uns von Anfang an unterstützt haben", schwärmte Schutzenbach von der Resonanz.

Die Hausdame bediente in einem originellen Weihnachtskostüm" und zog so damit alle Blicke auf sich. "Heute wollen wir es uns einfach nur gutgehen lassen", betonten die beiden unisono.

So wurde der Heiligabend von jedem ein wenig anders eingeläutet. Für Laura Ritter ist Weihnachten "ein Fest der Familie", ebenso für Philippe Schutzenbach und Isabelle Cuevas, die traditionell in den Familien feiern.

Nicht alle allerdings hatten das Glück, von ihrer Familie umgeben zu sein. So wie ein in Bühl lebender Portugiese, dessen Familie über 2000 Kilometer entfernt lebt. Und der kleine Davide? Der wollte dann doch nur noch schnell nach Hause. Es könnte ja sein, dass er sonst den Weihnachtsmann verpassen könnte.