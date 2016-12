Disco-Legende lebt auf Bühl (red) - Was haben die Brüder Davide, Walter und Pasquale Egiziano gemein mit Robin, Maurice und Barry Gibb? Es ist die Musik. Die Brüder Egiziano sind sozusagen die italienischen Bee Gees. Mit der Produktion "Massachusetts - das Bee Gees Musical" sind sie am Sonntag, 12. Februar, um 19 Uhr im Bürgerhaus Neuer Markt in Bühl zu erleben. (red) - Was haben die Brüder Davide, Walter und Pasquale Egiziano gemein mit Robin, Maurice und Barry Gibb? Es ist die Musik. Die Brüder Egiziano sind sozusagen die italienischen Bee Gees. Mit der Produktion "Massachusetts - das Bee Gees Musical" sind sie am Sonntag, 12. Februar, um 19 Uhr im Bürgerhaus Neuer Markt in Bühl zu erleben. Die Multimedia-Show reicht von den Anfängen mit "To Love Somebody" (1967) über die "Saturday Night Fever"-Phase bis hin zum Erfolgshit "You win again" (1987). "Massachusetts" wird als das "authentischste Musical-Tribute weltweit" angekündigt. Die Gebrüder Egiziano verneigten sich mit viel Liebe und höchstem Respekt vor dem Lebenswerk der Bee Gees und bringen die Magie deren Musik auf die Bühne zurück. Nachgesagt werden ihnen eine lange, persönliche Beziehung zur Familie Gibb. Stimmlich und optisch nah am Original hätten sie sogar Barry und Robin Gibb überzeugt, die ihnen den Titel "Italien Bee Gees" verliehen haben sollen. Mit auf "Massachusetts"-Tour gehen das Original-Mitglied Vince Melouney, der von 1967 bis 1968 Gitarrist der Bee Gees war, sowie die späteren Bandmusiker Dennis Bryon (Schlagzeug) und Blue Weaver (Keyboards). Alle drei ließen sich für eine Mitwirkung an diesem Projekt gewinnen und lassen damit laut Veranstalter den Traum vieler Bee-Gees-Fans in Erfüllung gehen. Der Veranstalter Reset-Production ist noch auf der Suche nach einer eingespielte Tanzgruppe für das Gastspiel in Bühl. Gesucht werden keine Einzeltänzer, sondern eine Gruppe von mindestens fünf Personen, die eine Vorliebe für die Disco-Ära der 70er Jahre haben. Anmeldeschluss ist am 9. Januar. Die Bewerbung erfolgt per E-Mail an: taenzer@resetproduction.de mit Infos und Bildern sowie einem Link zu Videos der letzten Performances. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, einen Discotanz der 70er Jahre zu erlernen und diesen auf der Bürgerhausbühne zu präsentieren. Eine professionelle Tanzausbildung sei für die Teilnahme nicht notwendig, heißt es. Die Kleidung sollte im Stil der 70er sein. Karten für "Massachusetts" gibt es in den BT-Geschäftsstellen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben