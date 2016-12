Nach dem Fest ab in den Häcksler Bühl (red) - Nach dem Weihnachtsfest sind den meisten Christbäumen noch einige Tage vergönnt, an denen sie die Wohnzimmer zieren dürfen. Doch dann fliegen sie unwiderruflich raus. Die Stadt Bühl weist bereits jetzt auf den Ablauf der Entsorgung hin, die am Freitag, 13. Januar, beginnt. Wie in den vergangenen Jahren sammelt das Acherner Entsorgungsunternehmen MERB die Bäume an den Straßen und zentralen Plätzen ein, um sie zum Kompostbetrieb Vogel in Vimbuch zu bringen. Dort landen die Bäume im Häcksler. Am Entsorgungstag müssen die Bäume bereits um 6 Uhr gut sichtbar bereitliegen. Wer seine Nordmanntanne zu spät vor die Tür bringt, hat Pech gehabt. Eine spätere, separate Abholung ist laut Stadtverwaltung nicht möglich. Bäume mit Resten von Lametta und anderem Weihnachtsschmuck werden nicht mitgenommen. Sonstige Grünabfälle wie Gartenschnitt lassen die Müllwerker ebenfalls liegen. Sollte jemand seine Nordmanntanne länger im Wohnzimmer stehenlassen wollen, kann er sie auch noch später selbst kostenlos bei der Kompostanlage Vogel abliefern. In der Kernstadt sowie Kappelwindeck und Rittersbach erfolgt die Abholung über eine Straßensammlung. In Altschweier befindet sich die Sammelstelle auf dem Parkplatz westlich der Reblandhalle, in Balzhofen beim Parkplatz am Feuerwehrhaus. In Eisental werden die Bäume am Parkplatz beim Friedhof in der Friedenstraße abgeholt, in Moos am Platz zwischen der Verwaltungsstelle und dem Feuerwehrgerätehaus, in Neusatz hinter der Schlossberghalle, in Oberbruch hinter der Stromstation beim Bürgersaal, in Oberweier am nördlichen Eingang der alten Schule und in Weitenung am Parkplatz der Rheintalhalle. Keine Sammlung gibt es in Vimbuch. Dort müssen die Bäume direkt zur Kompostanlage gebracht werden.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Karlsruhe

Wie ein Baum zum Christbaum wird Karlsruhe (dpa) - Bald werden in deutschen Wohnzimmern wieder Millionen festlich geschmückte Weihnachtsbäume aufgestellt. Vor seinem glänzenden Finale wächst so ein Bäumchen rund zehn Jahre auf einer Plantage. Der Weg der Nordmanntannen (Foto: dpa) beginnt im Kaukasus. » Weitersagen (dpa) - Bald werden in deutschen Wohnzimmern wieder Millionen festlich geschmückte Weihnachtsbäume aufgestellt. Vor seinem glänzenden Finale wächst so ein Bäumchen rund zehn Jahre auf einer Plantage. Der Weg der Nordmanntannen (Foto: dpa) beginnt im Kaukasus. » - Mehr