Lebensretter an der Zimmerdecke Von Tamara Gminsky Bühl - Die Bühler Feuerwehr hat ruhige Feiertage hinter sich. "Wir hatten keine Einsätze wegen Bränden", zieht Kommandant Günter Dußmann Bilanz. Seitdem LED-Ketten Wachskerzen weitgehend von den Weihnachtsbäumen verdrängt haben, sind feurige Zwischenfälle zur Bescherung seltener geworden. Und sollte doch einmal eine Flamme ein trockenes Gesteck entzünden, werden die Bewohner oft frühzeitig von Rauchmeldern gewarnt und können selbst Schlimmeres verhindern. Seit 2015 sind die Geräte in Baden-Württemberg Pflicht. Die Feuerwehren sind froh darüber - trotz einiger Fehlalarme. "Für uns hat sich durch die Pflicht ein weiteres Betätigungsfeld aufgetan", erklärt Dußmann. Allein acht Einsätze habe es in diesem Jahr aufgrund eines ausgelösten Rauchmelders gegeben. Fünf davon seien Fehleinsätze gewesen. Trotz dieser Quote hält Dußmann die Rauchmelderpflicht für sinnvoll: "Bei den drei Ernstfällen waren wir dank der Melder rechtzeitig zur Stelle und fanden nur kleine Brände vor, die wir löschen konnten. Damit haben wir Schlimmeres verhindern können und somit das Ziel erreicht." Außerdem dürfe nicht außer Acht gelassen werden, dass es auch Alarme gebe, bei denen die Feuerwehr nicht verständigt werde und die Wohnungseigentümer durch frühzeitige Warnung der Rauchmelder selbst einen Brand verhindern können. In Bühlertal sei die Anzahl der Fehleinsätze ebenfalls deutlich angestiegen, berichtet Kommandant Michael Reith. Dennoch empfindet auch er die Pflicht als sehr wichtig: "Die Bürger sind viel schneller informiert, wenn es bei ihnen zu brennen beginnt." Dem schließt sich Rolf Müller an, Kommandant der Feuerwehr Lichtenau: "Rauchmelder haben den großen Vorteil, dass man unverzüglich gewarnt wird." Auch Thomas Arnheiter, Kommandant der Feuerwehr Rheinmünster, kann das nur bestätigen: "Es gab in letzter Zeit zwei Situationen, bei denen ein Brandausbruch durch eine Früherkennung keinen Schaden anrichten konnte." Als eine "tolle Sache" bezeichnet der Ottersweierer Kommandant Stefan Höß die Rauchmelderpflicht. In Ottersweier habe es zwei Fälle gegeben, die gerade noch einmal gut ausgegangen seien: "Wir hatten zwei Einsätze infolge von angebrannten Speisen, bei denen die Bewohner eingeschlafen waren. Die Nachbarn haben jeweils die Feuerwehr alarmiert." Nur ein Fehlalarm sei bei ihnen seit der Einführung eingegangen, bei dem ein älteres Ehepaar das Signal zum Wechsel der Batterie fehldeutete. In Baden-Württemberg gilt die Rauchmelderpflicht für Neu- und Umbauten übrigens schon seit dem 10. Juli 2013. Für alle Wohnungen seit dem 1. Januar 2015. Einen Haken hat die Pflicht laut Dußmann allerdings: Sie gilt nur für Schlafzimmer und Flure. Der Bühler Feuerwehrkommandant empfiehlt dagegen: "Man sollte auf jeden Fall in Wohn- und Esszimmer zusätzlich einen Rauchmelder installieren. Auch im Keller, wo bei vielen Leuten zum Beispiel die Waschmaschine steht, ist ein Melder durchaus sinnvoll." Hierbei gebe es zudem die Möglichkeit, Rauchmelder zu vernetzen, um damit sicherzustellen, dass man den Alarm auch hört. Nur mit Rauchmeldern ist es laut Dußmann allerdings nicht getan: "Das ist nur die halbe Miete. Mindestens einen Feuerlöscher sollte man zusätzlich in der Wohnung oder im Haus deponieren." Und noch etwas liegt ihm am Herzen. In jüngerer Zeit habe es zwei Einsätze gegeben, bei denen Leute aufgrund eines ausgelösten Rauchmelders in einer Nachbarwohnung die Feuerwehr alarmiert hätten. Das ist laut Dußmann zwar ein absolut korrektes Verhalten, es habe sich vor Ort aber herausgestellt, dass die Wohnungseigentümer nicht da waren und die Nachbarn weder Schlüssel noch Handynummer der Betroffenen hatten. "Die Nachbarn kommunizieren einfach nicht miteinander. Es würde die ganze Sache für uns sehr viel einfacher machen, wenn sie das täten." Zwar versuchten die Feuerwehrmänner erst auf anderen Wegen, sich Einlass zu verschaffen, oftmals müssten sie dann aber doch eine Tür aufbrechen. Und das kostet natürlich Zeit und Geld. Eine entsprechende Absprache oder das Hinterlassen eines Schlüssels bei den Nachbarn ist laut Dußmann auch aus anderen Gründen sinnvoll: "Auch bei medizinischen Notfällen sollte es den Einsatzkräften möglich sein, sich schnellen Zutritt zu verschaffen."

