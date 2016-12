Diplomfrauen ängstigen den "Bauern-Nero"

Ottersweier - Auf seiner traditionellen Weihnachtsfeier ließ der Gesangverein "Sängerrunde" Ottersweier am zweiten Weihnachtsfeiertag die Theatertruppe "s'Huckepack" auftreten. Wie jedes Jahr entpuppte sich dies als gute Wahl: Was die neun Laiendarsteller unter der Regie von Paul Seiler auf der Bühne des Gemeindezentrums auf die Beine stellten, war durchaus vergnüglich.

Bevor die Darsteller in Aktion traten, hörten die Besucher des voll besetzten Hauses zunächst vom Männerchor, unter der Leitung von Harald Volz, eine Kostprobe seines Könnens: "Weihnachtsglocken" von Hermann Sonnet und "Hymne an die Nacht" von Ludwig van Beethoven.

Nachdem Rudi Falk, Vorsitzender des Vereins, die Gäste begrüßt hatte, schlug die Stunde der Akteure. Über 120 Minuten lang tobten sich die Darsteller in ihren jeweiligen Rollen des Drei-Akters "Der Bauern-Nero" von Ralf Kaspari aus.

Ein Bauer (gespielt von Paul Seiler) und sein Spezi, der Bürgermeister (Markus Löffler), kommen wegen Mauscheleien bei Kreditvergaben in arge Bedrängnis, weil die neue, überkorrekte Filialleiterin der Bank, eine Diplombetriebswirtin (Annika Kern), ihnen auf die Finger sieht. Obgleich ein neuer Kredit von ihr noch nicht gegengezeichnet ist, hat der Bauer schon mit dem Bau einer neuen Halle begonnen. In deren Baugrube werden jedoch von einer beflissenen Archäologin (Patricia Hemmer), unterstützt von einem ebenso eifrigen Assistenten (David Krampfert), Reste einer römischen Villa vermutet. Das bedeutet Baustopp - und womöglich der Abriss des gesamten Hauses. Doch zunächst einmal befällt den Bauern schlichter Größenwahn, da er sich als direkter Nachfahre des großen Cäsars wähnt und er daraufhin als Nero-Verschnitt nur noch in der Tunika herumläuft.

Der Aufregungen aber damit nicht genug: Die Tochter des Bauern (Magdalena Glaser) will als frischgebackene Diplom-Bäuerin den Hof zum Bio-Hof umstellen, der Sohn (Patric Wessollek) verguckt sich in die für eine kranke Magd eingesprungene Studentin und alsbald Diplom-Betriebswirtin (Katinka Jungbauer), und schließlich wird seiner Frau (Gabi Dinger) das Chaos zu bunt, und sie verschwindet für eine Weile zu ihrer Schwester. Da steht auch schon der Bagger mit der Abrissbirne vor der Tür, und der Bauer versucht, den Baggerfahrer mit der Mistgabel zu vertreiben.

Schlussendlich löst sich die turbulente Geschichte in Wohlgefallen auf - allerdings erst nach ein paar verworrenen Wendungen, denen zu folgen ohne ausgesprochenen Wirtschaftssachverstand nicht einfach ist. Das alles aber ist temporeich, mit viel Lokalkolorit und teils kurios-witzigen Dialogzeilen in Szene gesetzt - beispielsweise dann, wenn der Bauer angesichts der vielen Diplomfrauen um ihn herum eine Emanzipationswelle auf sich zurollen sieht.

Mit anhaltendem Beifall belohnte das begeisterte Publikum die Ensembleleistung von "s'Huckepack", wobei vor allem beim Bauernehepaar Gabi Dinger und Paul Seiler Naturtalent in Sachen Schauspielkunst zu erkennen war.

Am Freitag, 6., und Samstag, 7. Januar, wird das Theaterstück nochmals zu sehen sein.