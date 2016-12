Lörch-Gelände wechselt Besitzer

Interview

BT: Herr Oberbürgermeister, welche Ereignisse des Jahres bleiben Ihnen in positiver beziehungsweise negativer Erinnerung?

Hubert Schnurr: Insgesamt verlief das Jahr 2016 recht erfolgreich. Negativ haften bleibt die Diskussion um den Erhalt der Geburtshilfe am Bühler Krankenhaus. Nicht befriedigend ist auch das Nichterreichen der geplanten Gewerbesteuereinnahmen von 18,5 Millionen Euro, allerdings bedingt durch Rückzahlungen, die aus früheren Jahren herrühren. Positiv sind die Investitionen in die Infrastruktur, wie die Konzessionsvergabe von Wasser- und Fernwärme an unsere Stadtwerke, die Vorbereitung der Ausschreibung der Konzessionen für Strom und Wasser, die gemeinsame Breitbandinitiative mit den Nachbarkommunen, die Verkabelung des Gewerbegebiets Süd und das kostenlose WLAN-Angebot in der Innenstadt. Von besonderer Bedeutung sind auch die Vorbereitung und Durchführung des städtebaulichen Wettbewerbs "Campus" für unser Kultur- und Bildungszentrum in der westlichen Innenstadt, die Realisierung des Moduls 2 unserer Gemeinschaftsschule und das "Auf-den-Weg-bringen" des Feuerwehrgerätehauses "Bühl West" in Balzhofen. Wichtig ist außerdem die Erarbeitung des integrierten Klimaschutzkonzeptes unter intensiver Beteiligung unserer Bevölkerung, der Sportentwicklungsplan wie auch die Konzeption von zwei Mehrgenerationenhäusern in Weitenung und im Kinder- und Familienzentrum Bühl. Sie sehen, ein breites Spektrum an Projekten, die abgeschlossen oder angestoßen wurden.

BT: Bei der Einbringung des Haushalts 2017 sprachen Sie von "erfreulichen Eckdaten" Was stimmt Sie so hoffnungsfroh?

Schnurr: 2017 können wir nach Abzug der Umlagen einen Überschuss aus Steuern und Zuweisungen von rund 33 Millionen Euro€ erzielen. Das ist ein Wert, den wir zuletzt 2013 erreichen konnten. Besonders erfreulich ist die Steigerung der Einkommensteuer auf den Rekordwert von 17,4 Millionen€. Diese Steuer ist von großer Bedeutung, da sie nicht umlagepflichtig ist und uns Planungssicherheit gibt.

BT: In den vergangenen Jahren wurde viel Geld in die Sanierung der beiden Rathäuser investiert. Der Tiefbau kam relativ kurz. Vor allem das Mittelstück der Eisenbahnstraße, die Friedrichstraße und die Gartenstraße bedürfen eines neuen Belags. Wie sehen die Zeitpläne aus?

Schnurr: Das erscheint nur auf den ersten Blick so. Tiefbau ist ja nicht nur die Erneuerung von Straßenbelägen. Der Eigenbetrieb Abwasser umfasst eigentlich die größeren Aufwendungen. So wurden 2016 rund 2,7 Millionen Euro € in die Kanalisation investiert. Aber auch der zentrale Omnibusbahnhof wurde saniert. Bei den von Ihnen angesprochenen Straßen bedarf es besonders auch der Sanierung der Ver- und Entsorgungsleitungen. Das alles muss abgestimmt werden, besonders mit privaten Hochbauinvestitionen, die dort anstehen.

BT: Gleich im nächsten Frühjahr sollte die Neugestaltung von Kirch- und Marktplatz beginnen. Jetzt heißt es zweite Jahreshälfte. Weshalb die Verspätung, zumal in jener Zeit die Plätze für das Zwetschgenfest beziehungsweise den Adventsmarkt benötigt werden?

Schnurr: Gerade weil wir die Plätze für das 70. Zwetschgenfest und den 20. Bauernmarkt benötigen, können wir erst nach diesen Veranstaltungen mit der Neugestaltung beginnen.

BT: Also noch vor dem Adventsmarkt, der am 1. Dezember beginnt?

Schnurr: Eventuell könnten die Arbeiten gleich nach dem Bauernmarkt beginnen - und zwar mit einem ersten Abschnitt auf dem Marktplatz. Der Adventsmarkt würde sich dann auf dem Kirchplatz abspielen, vielleicht sogar unter Einbeziehung von Teilen des Stadtgartens. Ich denke, dass die gesamte Maßnahme in zwei Bauabschnitten abgewickelt wird und von einer Bauzeit von insgesamt einem Jahr auszugehen ist. Die Detailplanung und den Belag wird der Gemeinderat im Frühjahr festlegen.

2018 Klarheit über Windeck-Gymnasium

BT: Und der Bühler Narrenbrunnen wird dann auf den Kirchplatz zurückkehren?

Schnurr: Ja, und zwar wie vereinbart südöstlich des Kiosks; dorthin, wo früher der Rheinbrunnen stand.

BT : Auch im Bürgerhaus gibt es einen Sanierungsstau. Erinnert sei an die Parkettböden oder die Bestuhlung. Wann fließt das Geld?

Schnurr: Von einem Sanierungsstau im Bürgerhaus kann man nicht sprechen. Denn mit den anstehenden Sanierungen haben wir schon vor einiger Zeit begonnen, so zum Beispiel mit einer umfassenden Sanierung des Glasdachs. Im nächsten Jahr kommt die Erneuerung der Bestuhlung und im Folgejahr sind die Parkettböden dran. Wir sind im Plan.

BT: Eine weitere Großbaustelle wird das Windeck-Gymnasium. Was spricht für/gegen einen Abriss des Altbaus beziehungsweise einen Neubau? Und: Wann fällt die Entscheidung?

Schnurr: Sanierungsbedürftig ist aus energetischen Gründen vor allem der östliche Altbauteil. Alle anderen Bereiche wie die naturwissenschaftlichen Fachräume, Verwaltung und das Mensa-Gebäude wurden in den letzten Jahren neu errichtet oder saniert. Wir wollen uns 2018 über einen Realisierungswettbewerb Klarheit verschaffen.

BT: Kein Unternehmen ist mit dieser Stadt so verwurzelt wie UHU. Jetzt zieht es den Logistikbereich in den Chemiepark nach Greffern. Es scheint nur noch eine Frage der Zeit, wann auch die Produktion und die Verwaltung Bühl verlassen. Wenn dem eines Tages so sein sollte, welche Nutzung böte sich auf dem dann frei werdenden Gelände an?

Schnurr: Wenn man weiß, was UHU in den letzten Jahren am Standort Bühl investiert hat und im Jahr 2017 investieren wird, ist das genannte Szenario sehr unrealistisch. Städtebaulich ist der Standort jedoch geradezu prädestiniert für innenstadtnahe Dienstleistungen und Wohnen.

BT: 2016 war ohnehin das Jahr der Abwanderungen und Schließungen: Nach über 30 Jahren verließ BMW die Stadt, Audi will folgen, und das Klinikum Mittelbaden schloss die Geburtsstation. Alles zufällige Ereignisse, geballt in einem Kalenderjahr, oder steckt eine Entwicklung dahinter, von der vor allem Städte von der Größe Bühls betroffen sind?

Schnurr: Ich sehe hier keine Tendenz, da sich ein Autohaus in Bühl auch neu angesiedelt hat und das Krankenhaus Bühl im Verbund mit dem Klinikum Mittelbaden zum 1. Januar neue Aufgaben erhält.

BT: Um die Lörch-Villa ist es ruhig geworden. Was sind Ihre aktuellen Erkenntnisse?

Schnurr: Manchmal ist es gut, wenn im Stillen agiert wird. Auf dieses Thema werde ich in meiner Neujahrsrede am 12. Januar näher eingehen.

BT: Können wir daraus schließen, dass es eine neue Entwicklung gibt?

Schnurr: Ja und zwar insofern, dass es seit vergangener Woche neue Eigentümer gibt.

BT: Sind es Bühler Unternehmer? Und welche Nutzungsvorstellungen haben diese?

Schnurr: Ja, es sind zwei Bühler Investoren. Naheliegend wäre eine Nutzung für Wohnen und Dienstleistungsgewerbe. Auf jeden Fall unter Sicherung der Lörch-Villa. Weiteres, wie gesagt, bei meiner Neujahrsansprache.

BT: Gespenstisch ruhig ist es nach wie vor im Schlosshotel Bühlerhöhe. Jahr für Jahr wird man vertröstet, und am Ende hat sich dann wieder nichts getan. Werden Sie einen neuen Anlauf nehmen, um zum wiederholten Mal ins Gespräch mit dem Geschäftsführer zu kommen? Gibt es für die Stadt kein Druckmittel, schließlich steht der Altbau unter Denkmalschutz?

Schnurr : Wir sind mit dem aktuellen Geschäftsführer im Gespräch. Tatsache ist, dass der jetzige Eigentümer nicht verkauft. Das Schlosshotel ist in einem guten baulichen Zustand. Sofern sich daran nichts ändert, haben wir auch als Denkmalschutzbehörde keine Einflussmöglichkeiten.

BT: Nebenan, in der Max-Grundig-Klinik, fürchtet man um die wirtschaftliche Existenz, wenn auf dem Wettersberg ein Windpark entstehen sollte. Werden Sie die Klinik-Leitung im Bestreben, dieses Projekt zu verhindern, unterstützen?

Schnurr: Das Verfahren ist schon seit mehreren Jahren im Gange. Es geht dabei um die Festlegung potenzieller Flächen, nicht um den Bau von Anlagen. Der Bau von Anlagen bedarf eines zusätzlichen immissionsschutzrechtlichen Verfahrens, was sehr aufwendig und zeitintensiv ist und nur mit Zustimmung der Grundstückseigentümer eingeleitet werden kann. Und diese sind im vorliegenden Fall allein die Kommunen. Die Max-Grundig-Klinik hat trotz verstrichener Fristen die Möglichkeit erhalten, eine Stellungnahme abzugeben, die dem Gemeinderat zur Abwägung vorgelegt wird. Meine Meinung hierzu ist bekannt: Mir wäre ein zweites oder drittes Windrad auf der Hornisgrinde lieber als eine Neuanlage in unberührter Landschaft. Und ich müsste nicht jeden Morgen von meinem Heimtrainer aus auf das Windrad auf dem Wettersberg schauen.

BT: Unangenehm ist sicherlich auch die aus Freiburg übergeschwappte Diskussion um den Bühler Bürgersohn Alban Stolz. Nach ihm ist in der Stadt unter anderem eine Straße benannt. Wie sollte man Ihrer Meinung nach mit dem Thema umgehen? Zur Geschichte, die nicht immer bequem sein kann, stehen, oder die Straße umbenennen?

Schnurr: Wir werden das Thema transparent und mit der notwendigen Ruhe abarbeiten. Das heißt, wir werden im Frühjahr den Projektleiter der Freiburger Prüfungskommission zu einem öffentlichen Vortrag in Bühl haben. Und danach werden wir selbst eine solche Kommission ins Leben rufen, die alle Straßennamen in Bühl untersuchen wird.

Wiederkandidatur: Noch keine Tendenz

BT: Im Januar tritt Donald Trump in den USA sein Präsidentschaftsamt an. Und im September stehen die Bundestagswahlen an. Welche Erwartungen verknüpfen Sie mit beiden Ereignissen?

Schnurr : Im Fall Trump wird hoffentlich die amerikanische Administration ihrer Rolle gerecht. Für unser Land hoffe ich, dass unsere Bürgerinnen und Bürger so vernünftig sind, die etablierten demokratischen Parteien zu wählen, um eine stabile und starke Regierung für die nächste Legislaturperiode zu bekommen.

BT: Im Herbst 2019 stehen OB-Wahlen an. Werden Sie noch einmal kandidieren?

Schnurr: Ich wäre dann 64 Jahre alt. Aufgrund des neuen Kommunalwahlrechts könnte ich nochmals eine volle Amtszeit von acht Jahren ableisten. Die neue Obergrenze liegt bei 72 Jahren.

BT: Gibt es, Stand heute, eine Tendenz?

Schnurr: Nein. Das hängt einzig und allein von meiner Gesundheit und meiner Motivation ab. Ich werde das kurzfristig entscheiden.

BT: Zum Schluss: Wo und wie feiern Sie den Jahreswechsel, und was dürfen die Bühler im neuen Jahr erwarten?

Schnurr: Ich feiere mit Freunden in privater Umgebung. 2017 wird für Bühl ein spannendes Jahr. Wenn sich nur ein Teil dessen realisiert, was in der Pipeline ist, wird es auch ein erfolgreiches Jahr.