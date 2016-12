Auftritte wirken elektrisierend auf die Langhaarfraktion

(red) - Eine weihnachtlich geschmückte Bühne, vier Bands und zwei DJs - am zweiten Weihnachtsfeiertag war im "Schützenhaus" Lichtenau bei der Benefizreihe "Fünf Bands - fünf Euro - eine gute Tat" alles bereit für eine große Party für den guten Zweck. Die Besucherzahlen blieben allerdings hinter den Erwartungen zurück.

Kurz nach halb zehn enterten Atlasphere die Bühne, inklusive an Grippe erkranktem Schlagzeuger. Schon nach den ersten Takten hatten sie die bis zu diesem Zeitpunkt 100 Zuschauer in ihren Bann gezogen. Melodienreiche Gitarrenarbeit, ein präzises Zusammenspiel von Bassist und Schlagzeuger und die im positiven Sinne etwas eigene Stimme des Sängers Bene waren die herausstechenden Merkmale dieser Post-Hardcore-Band. Die vier Jungs von For The Birds haben im Sommer ihr Album "Through Pain And Affliction" veröffentlicht, das eine deutliche Melodic-Hardcore-Sprache spricht. Von Highspeed, über Midtempo bis zu Breakdowns ist alles dabei, und die Gesangsarbeit variiert zwischen allen Bandmitgliedern. Das verleiht vielen Stücken eine besondere Note.

Als Nächstes kam die wohl härteste Band des Abends auf die Bühne. The Black Passage aus Karlsruhe sind musikalisch im Deathmetal und Metalcore angesiedelt, und das auf ziemlich hohem Niveau. Punktgenaue Breakdowns, abwechslungsreiche Gitarrenriffs und vor allem die gute Laune der Band wirkten insbesondere auf die langhaarigen Besucher ziemlich ansteckend.

Den Abschluss im Konzertraum machten VEX aus Haslach, deren "Groovecore" für nickende Köpfe und begeisterte Blicke unter den Zuschauern sorgte. Es ging immer nach vorn, die Gitarrenriffs trafen punktgenau, es gab etwas ruhigere Elemente genauso wie schnellen Hardcore - ein krönender Abschluss für einen gelungenen Abend.

Dies traf aber nur für die obere Etage des Lichtenauer Clubs zu. Insgesamt legte die Veranstaltung zugunsten des Bühler Vereins Pallium mit etwas über 200 Besuchern einen Minusrekord hin. Darunter zu leiden hatte am meisten das DJ-Team "Kuckuck", das im "Basement" Deep- und Tech-House auflegte - vor einer so gut wie leeren Tanzfläche. Veranstalter Alexander Klöpfer erklärte: "Das tut mir für die Jungs natürlich leid. Ich werde mir darüber Gedanken machen, was ich tun kann, um nächstes Jahr wieder mehr Leute ins Schützenhaus zu locken".