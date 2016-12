Mit Doppel-Gold zum Doppel-Solo Von Werner Vetter Bühl - Fast schon olympischer Geist dürfte beim Neujahrskonzert zu spüren sein, das die Kappelwindeck-Musikanten am Samstag, 7. Januar, um 20 Uhr im Bürgerhaus Neuer Markt geben werden. Mit einer "Goldmedaille" sind gut 20 Prozent der fast 70 Musiker ausgezeichnet, die die Bühne bevölkern werden, will sagen: Rekordverdächtige 15 Mitwirkende besitzen das goldene Jungmusiker-Leistungsabzeichen. Julian Moser, der neueste Kappler "Gold-Junge", hat diese höchste Stufe des Jungmusiker-Leistungsabzeichens (JMLA) 2016 erreicht. Er bestand die Prüfung mit Bravour und wagt sich beim Neujahrskonzert an ein anspruchsvolles Flügelhorn-Solo. Mit "Solo Bossa" von Otto M. Schwarz steuert Moser die lateinamerikanische Note zum Programm unterm Motto "Darf ich bitten? - Tanz ins neue Jahr" bei, das Dirigentin Katherine Flynn-Hartmann mit dem Kappler Blasorchester neu einstudiert hat. Karten im Vorverkauf sind beim Bürgerhaus Neuer Markt erhältlich. Julian Moser zählt erst 18 Lenze, gehört aber schon seit sieben Jahren den Kappelwindeck-Musikanten an. Er wohnt in Kappels höchstgelegenem Ortsteil Riegel, besucht das Technische Gymnasium Bühl im Profil Informationstechnik. Julian entstammt einer Kappler Blasmusiker-Dynastie: Großvater Albert Moser gehörte zu jenen, die den Musikverein Kappelwindeck nach Ende des Zweiten Weltkriegs wieder gründeten. Moser spielte zunächst Baritonhorn, dann Tuba. Er wurde 2016 für 60 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt. Auch als jahrzehntelanger Schriftführer und Ausbildungsleiter erwarb er sich hohe Verdienste um den Verein. Auch Albert Mosers Sohn Joachim hat schon oft als Trompetensolist des Kappler Orchesters geglänzt - und nun tritt dessen Sohn Julian in die Fußstapfen. Leonie Berger, auch sie aus Riegel und auch sie mit Gold ausgezeichnet, steuert zum Neujahrskonzert ein weiteres Solo bei: Die Klarinettistin spielt den "Csardas" von Vittorio Monti. Die heute 23-Jährige hatte 2002 bei den Kappelwindeck-Musikanten die Ausbildung begonnen. Das JMLA in Gold legte sie im Jahr 2010 ab. Sie erinnert sich, dass sie damals die Prüfung an der Akademie des Bunds deutscher Blasmusikverbände in Staufen ganz schön schwer fand. Montis "Csardas" ist ursprünglich ein virtuoses Violinwerk. Es in der Bearbeitung für Klarinette zu spielen, bereite ihr großen Spaß, meint Berger. Es sei mit schnellen und gefühlvollen Passagen sehr abwechslungsreich. Kein Wunder also, dass sie mit dem "Csardas" in ihre kommende Prüfung gehen will. Leonie Berger studiert in Heidelberg Lehramt für die Sekundarstufe I (früher hätte man "für die Realschule" gesagt). Zu ihrer Fächerkombination gehört neben Mathematik und Englisch natürlich Musik. Auch sie kommt aus einer musikalischen Familie. Ihr Bruder Hendrik, Trompeter bei den Kappelwindeck-Musikanten und seit 2008 JMLA-Gold-Träger, hat gerade den C3-Lehrgang als Blasmusikdirigent bestanden. Übrigens: Alle kommen aus der umfangreichen, engagierten Jugendarbeit der Kappelwindeck-Musikanten. In der vergangenen Hauptversammlung berichtete Ausbildungsleiterin Heike Vögele: 60 Jugendliche stünden in Ausbildung, wovon 17 im Schülerorchester und 30 im Jugendorchester spielen; davon wiederum 21 auch schon im Stammorchester.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben