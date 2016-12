Schwarzgurt krönt sportliche Laufbahn

Baden-Baden

Besonderer Museumsbesuch Baden-Baden (nie) - Eine besondere Besuchergruppe schaute sich kürzlich mit großem Interesse die Ausstellung "Die Kerze" im Museum Frieder Burda an: Der Verein Rosenresli hatte eine spezielle Führung für an Demenz erkrankte Menschen organisiert (Foto: Ernst).

Gernsbach

Kein Nepomuk auf Marktbrunnen Gernsbach (czo) - Die Stadtführer verkünden es, und in der Literatur ist es zu lesen: Auf dem Marktbrunnen steht der heilige Nepomuk. Der Vergleich mit dem durch Inschrift ausgewiesenen Nepomuk an der Stadtbrücke scheint diese Ansicht zu bestätigen - sie stimmt aber nicht (Foto: czo).