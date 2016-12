Auch die "leisen Mehrheiten" mitnehmen

Die Bürger, betonte der OB gegenüber dem BT, würden heute eine "transparente und nachvollziehbare Kommunalpolitik erwarten". Deshalb müsse die Kommunikation auch mit Hilfe der sozialen Medien erfolgen. Bürgerbeteiligung sei von "größter Wichtigkeit". Hier gelte es, besonders die "leisen Mehrheiten mit einzubeziehen und mitzunehmen".

Die Gewerbesteuer hat sich mit geplanten 20,3 Millionen Euro zwar €leicht verbessert, liegt aber immer noch rund zehn Millionen €unter dem Ansatz der Haushaltseinbringung 2012. Für Schnurr ist die Entwicklung nur bedingt durch die Kommunen beeinflussbar; besonders dann, wenn - wie in Bühl - angesichts einer Arbeitslosenquote von 2,4 Prozent Vollbeschäftigung bestehe. Global tätige Unternehmen, wie sie "gottseidank" in Bühl vertreten seien, können auf eine Vielzahl steuerlicher Abschreibungsmöglichkeiten zurückgreifen. Die Wirtschaftskraft der Stadt werde mittlerweile vielmehr durch die Einkommensteuer dokumentiert, die sich in den vergangenen fünf Jahren um fast vier Millionen Euro gesteigert habe.

Bei der Haushaltskonsolidierung und im Personalbereich, so der OB, sei das Klassenziel erreicht worden. Zwischen 2012 und Ende 2016 seien 19 Stellen in der Kernverwaltung abgebaut worden. Das komme einer Lohnsumme von rund einer Million Euro gleich. Die gestiegenen Personalkosten von 2,6 Millionen Mehrausgaben in diesem Zeitraum seien in erster Linie den Tarifsteigerungen (allein zwei Millionen Euro) geschuldet.

Außerdem habe die Stadt die Bildungs- und Betreuungsangebote in den Schulen und Kindertagesstätten erheblich ausgebaut, was naheliegenderweise zu einer "deutlichen Stellenvermehrung" geführt habe. Auch die Flüchtlings- und Integrationsarbeit habe zusätzliches Personal erfordert.

Rück- und zugleich vorausblickend stellt Schnurr fest, dass der Gemeinderat gemeinsam mit der Verwaltung in zwei Klausurtagungen wichtige Zukunftsthemen diskutiert und daraus strategische Ziele und Projekte für die kommenden Jahre festgelegt habe. Insgesamt seien 67 Projekte "identifiziert" worden. 34 Projekte befänden sich bereits in Bearbeitung und seien im Haushalt 2017 finanziert. Weitere 33 Projekte seien in Vorbereitung und würden sukzessive in Abstimmung mit dem Gemeinderat umgesetzt, verbunden mit einer "ständigen Evaluierung".