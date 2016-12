Vorzeitiger Rutsch auf glattem Parkett ins neue Jahr

Bühl/Bühlertal - Dicke Jacke anziehen, Schal umbinden, Mütze aufsetzen, Schlittschuhe schnüren - und los geht's! Während die Ski- und Snowboardfahrer in diesem Winter auf den Hängen entlang der Schwarzwaldhochstraße größtenteils noch auf ihren Einsatz warten, herrscht auf der Kunsteisbahn am Wiedenfelsen reger Betrieb.

Da wird in der einen Ecke eine Pirouette gedreht und in der anderen die ersten Fahrversuche an Mamas Hand unternommen, da liefern sich zwei Jugendliche einen Wettlauf gegeneinander, andere zücken ihre Handys, um ihre Schützlinge zu filmen, und wieder andere gönnen sich bei wärmenden Getränken eine Pause: Auf und neben der Eisfläche ist von Jung bis Alt alles vertreten.

Die vielen Schlittschuhläufer strömen nicht nur aus der näheren Umgebung zur größten Freilufteisbahn im nördlichen Schwarzwald. Auch aus Muggensturm, Karlsruhe, Appenweier und sogar aus dem Kölner Raum werden Besucher angelockt. Georg Conradt aus Bergisch-Gladbach erzählt schmunzelnd: "Alles was man in Köln dreimal macht, zählt als Tradition. Dazu fehlt uns hier nur noch ein weiterer Besuch." Mit Ehefrau Jutta und Tochter Carlotta ist er im Murgtal zu Besuch bei der Familie und bei Freunden und genießt mit diesen einen aktiven Wintersporttag am Wiedenfelsen. Der Bruder von Jutta Conradt, Martin Seeger, wird auch von seinem Rollstuhl nicht am Besuch gehindert: Er hat viel Freude, den großen und kleinen Sportlern zuzuschauen.

Auch Rosi Cubra hält sich lieber nicht auf dem Eis auf. Die Rentnerin versorgt ihre flitzenden Kinder und Enkel vom Rand aus mit Apfelsaftschorle und Laugenstangen. "Für mich ist das hier volle Entspannung, und die frische Luft tut der Gesundheit gut", schwärmt sie. Ihr Sohn Drago pflichtet ihr bei: "Draußen ist es einfach schöner ist als in einer Eishalle" - und saust schon mit Tochter Angelina und Neffe Dario wieder davon.

Die vierjährige Nina Merz lässt es da geruhsamer angehen. Sie unternimmt gerade die ersten Schritte auf den kufigen Schuhen und hat Mama Miriam als feste Stütze an ihrer Seite. Sohn Niklas ist beeindruckt von der Aussicht: Ragen auf der einen Seite hohe Felsen und Bäume empor, reicht der Blick auf der anderen Seite über Nebelschwaden und mit Reif bedeckten Bäumen bis zur Bühlerhöhe. Die Familie aus Muggensturm ist zum ersten Mal am Wiedenfelsen und kann sich laut Mama Miriam bei "so schönem Wetter" gut vorstellen, wiederzukommen.

Neben der großen Eisfläche gibt es seit einigen Jahren eine überdachte kleine Eisstockbahn. Wenn nicht gerade die große Fläche von der die Eismaschine gesäubert wird und sich alle Schlittschuhläufer auf der kleinen Fläche drängen, ist dies der ideale Lernort für Anfänger.

So sieht das auch Sebastian Scholl, der "einfach mal ausprobieren möchte", wie sich seine Tochter auf Schlittschuhen so macht. "Für Kinder ist es echt toll hier", freut er sich. Nachdem es für Tochter Jule zu Beginn noch an Papas Hand übers Eis geht, kommt die Dreijährige kurze Zeit später in kleinen Tippelschritten schon ohne Hilfe voran.

"Step by Step" lautet auch das Motto von Tim Leuthner. Er ist seit 1. Mai Geschäftsführer der Kunsteisbahn am Wiedenfelsen und sieht in der Anlage viel Potenzial. Er bestätigt, was das Treiben auf dem Eis annehmen lässt: "Groß und Klein ist vertreten, aber vorwiegend kommen Familien zu uns."

Eine Bilanz über die laufende Saison, die am 18. November begonnen hat, will der 28-Jährige erst nach den Ferien, der Hauptbesuchszeit, ziehen. Zufrieden ist er in jedem Fall mit den im Vergleich zum vergangenen Jahr vermehrten Buchungen von Veranstaltungen wie Eisstockschießen und Eiskartfahren. Einmal richtiger Schneefall, Sonne, kein Regen und der Wald mit Schnee bedeckt: Das ist Leuthners Vorstellung von einem perfekten Tag auf der Kunsteisbahn. Er weiß jedoch den derzeit guten Besuch zu schätzen; auch im Hinblick darauf, dass bis auf Seibelseckle kein weiterer Lift im Nordschwarzwald in Betrieb ist. Geöffnet hat seine Eisbahn noch bis spätestens 5. März.