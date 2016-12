Exklusives Skivergnügen dank Mummelsee

Von Frank König Schwarzwaldhochstraße - Die Abfahrt mit Ski und Snowboard ist möglich, obwohl es nicht wirklich geschneit hat: Am Seibelseckle und sonst nirgends an der Schwarzwaldhochstraße tummeln sich Wintersportler. Wie schon im vergangenen Winter ist der Schnee im Dezember erneut ausgeblieben. Den Skilift-Betreiber bleibt nur das Prinzip Hoffnung: auf eine baldige Wetteränderung im Januar. Michael Kern vom Skiverleih am Seibelseckle weiß zu berichten: "Wir sind eine der wenigen Pisten im Land, die momentan Betrieb haben." Michael Schnurr vom Skilift Seibelseckle verweist auf die Investition, vor sechs Jahren in Beschneiungsmaschinen investiert zu haben: "Insgesamt war das zwar ein Millionenbetrag, aber dadurch sind wir nun technisch in der Lage, den Betrieb trotz ausbleibenden Schnees zu ermöglichen." Bei dem künstlich erzeugten Weiß handele es sich keineswegs um Kunstschnee, erklärt Schnurr, sondern um Wasser, das mit Hilfe der Maschinen im richtigen Moment über den Hang verteilt werden müsse, um zu Schnee zu gefrieren. "Egal, ob man tagsüber oder nachts Minusgrade hat, muss man anwesend sein. Wir nennen es das Schneefenster", erklärt Schnurr. Bei konstanten Temperaturen werde vorzugsweise nachts beschneit, um die Skifahrer nicht zu stören. Momentan werde allerdings jedes noch so kleine Schneefenster genutzt. Schnurr: "Es ist eigentlich eine vollautomatische Beschneiung, trotzdem muss jemand anwesend sein, um zu kontrollieren." Beispielsweise spiele die Windrichtung eine wichtige Rolle. "Man muss immer mit dem Wind schneien, ansonsten kann das Gerät Schaden nehmen. Wenn sich der Wind dreht, muss man die Maschine wenden." Nur wenn gesichert sei, dass die Windrichtung gleich bleibe, könnten die Maschinen einen Tag lang "allein arbeiten". Bei konstanten Minusgraden dauere es drei bis vier Tage, um den kompletten Hang am Seibelseckle zu beschneien. Die benötigten Wassermengen bezieht der Skilift-Betrieb aus dem nahen Mummelsee. Skiverleiher Kern gibt zu verstehen, dass es am besten wäre, wenn alle umliegenden Lifte laufen könnten. Nur so werden allgemein bekannt, dass auf der Höhe ausreichend Schnee liege. "Allein durch das Monopol haben wir auch nicht mehr Betrieb als sonst." In den Weihnachtsferien verstärke sich für gewöhnlich die Resonanz. Im Gegensatz zu einheimischen Besuchern seien es gerade Touristen, die Ski-Ausrüstungen leihen würden. "Im Schnitt", ergänzt Schnurr, "zählen wir an einem Wintertag 300 bis 400 Besucher. Es gibt Tage, da kommen 1000. Es gibt aber auch solche, da sind es nur 100." Ausbleibender Tourismus, erklären Schnurr und Kern, bedeute nicht nur für Seibelseckle ein gravierendes Problem: "Das Ausbleiben merken auch der Seebacher Bäcker und Metzger." Derzeit ist nur die Osthälfte des Skihangs beschneit. Zu mehr habe es bislang am Seibelseckle nicht gereicht. Kern weiß: "Vom Kunstschnee lassen sich unsere Besucher nicht abhalten. Es handelt sich um ein natürliches Produkt ohne Zusätze: Wasser wird umgewandelt in Schneekristalle." Dank der Beschneiungsmaschinen lasse sich die Zahl der Betriebstage deutlich erhöhen: "Seit 2010 haben wir durchschnittlich zwischen 90 und 100 Lifttage." Im vergangenen Winter verzeichnete Seibelseckle trotz insgesamt milder Witterung dank der maschinellen Schneeproduktion immerhin 71 Betriebstage.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



New York / Loffenau

Ein Loffenauer in New York New York/Loffenau (frei) - Das war selbst für den aus Loffenau stammenden Günter Seeger (67), der sich einst auf der "Hoheneck" in Pforzheim einen Michelin-Stern erkocht hatte, eine Überraschung: Die selbe Auszeichnung hat er jetzt in den USA erhalten (Foto: Frei). » Weitersagen (frei) - Das war selbst für den aus Loffenau stammenden Günter Seeger (67), der sich einst auf der "Hoheneck" in Pforzheim einen Michelin-Stern erkocht hatte, eine Überraschung: Die selbe Auszeichnung hat er jetzt in den USA erhalten (Foto: Frei). » - Mehr