Viele Busserl für Volksmusikhelden

Bühlertal (up) - Mehrere hundert Menschen kamen am Mittwochabend ins Haus des Gastes, um sich von Stars der Volksmusik-Szene in die Welt der "Klingenden Bergweihnacht" entführen zu lassen. Die Show gastierte bereits zum zehnten Mal in Bühlertal, und die Musiker haben sich hier einen Namen gemacht. Moderator und Sänger Hansy Vogt wurde mit tosendem Applaus von seinen Fans begrüßt, als er auf die Bühne trat und gleich eine Verbindung zum Publikum herstellen konnte. Mit Witzen lockerte er die Stimmung schnell auf und bereitete den Boden für den ersten Auftritt der Feldberger. Für Titel wie: "Die Welt von ganz weit oben sehen" ernteten sie lautstarken Applaus. Neu im Repertoire hatten die Musiker "Ich wünsch mir einen Kuss von Dir", den viele Frauen im Publikum wörtlich nahmen. Aufgefordert von Vogt kamen sie auf die Bühne, um ihren Volksmusikhelden ein Busserl auf die Wangen zu drücken. "Mädchen sind was Wunderbares", sang dann Oliver Thomas, der mit diesem Lied schon einmal die ZDF-Hitparade gewonnen hat. Er präsentierte viel umjubelt auch seine bekannten Songs "Ein Wahnsinns-Glücksgefühl", "Ich will" und "Du gehst ab wie eine Rakete". Viel zu lachen hatten die Besucher dann beim Auftritt von Hansy Vogt als Bauchredner. Herzerfrischend war es, wie seine Puppe "Schwarzwald Marie" über die angeblich bevorstehende Hochzeit von Helene Fischer und Florian Silbereisen sinnierte ("Dann gibt's Silberfisch"), um diesen schließlich von dem Vorhaben abzuraten. Denn meistens endeten Ehen "blumig", was so viel bedeute wie: "Sie verblüht, und er verduftet." Ein Höhepunkt des Abends war der Auftritt von Anita und Alexandra Hofmann. Die beiden Schwestern boten Unterhaltung vom Feinsten, gingen ins Publikum, um mit zwei ihrer Verehrer zu tanzen, die sie später auch mit auf die Bühne nahmen. Sie spielten Panflöte, Saxofon, Trompete und sogar Alphorn und verzauberten so ihre Fans, die lautstark in einige Lieder einstimmten ("Den Schnee-Schnee-Schneeehewalzer tanzen wir") und immer wieder Zwischenapplaus spendierten. Tosenden Beifall bekam Anita Hoffmann für ihre Interpretation des Klassikers "Halleluja" von Leonard Cohen. Nachdenklich wurde es, als Hansy Vogt in einem Sessel auf der Bühne Platz nahm, um die Geschichte von der Kirchenmaus vorzulesen. Darin schließt ein kleiner Nager Freundschaft mit einer Honigkerze, von der sie lernt, dass Glück darin besteht "zu brennen und zu vergehen". Anita Hofmann krönte dann den Abend mit dem Kirchenlied "Ave Maria". Die gehobene Stimmung, die sie damit erzeugte, wurde nur noch bei der Zugabe übertroffen, als alle Sängerinnen und Sänger gemeinsam "Stille Nacht, heilige Nacht" zum Besten gaben, bei dem fast der ganze Saal lautstark mitsang. Mit stehenden Ovationen verabschiedeten sich dann schließlich die Fans von den Musikern, dankbar, einen stimmungsvollen Abend erlebt zu haben.

