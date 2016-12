Ganz schön verrückt und ziemlich modern Bühl (urs) - Einmal Prinzessin zu sein, wünscht sich wohl jedes kleine Mädchen. Umso mehr, wenn es an einem Königshof so total verrückt zugeht wie bei der Aufführung im Bürgerhaus Neuer Markt: Da will der König nicht mehr König sein, der Prinz will überhaupt nicht heiraten, eine Taube verwandelt sich in eine Fee, die böse Stiefmutter ist eigentlich gar nicht so böse, und die Stiefschwester will eigentlich lieber studieren, anstatt einen Prinzen zu heiraten. (urs) - Einmal Prinzessin zu sein, wünscht sich wohl jedes kleine Mädchen. Umso mehr, wenn es an einem Königshof so total verrückt zugeht wie bei der Aufführung im Bürgerhaus Neuer Markt: Da will der König nicht mehr König sein, der Prinz will überhaupt nicht heiraten, eine Taube verwandelt sich in eine Fee, die böse Stiefmutter ist eigentlich gar nicht so böse, und die Stiefschwester will eigentlich lieber studieren, anstatt einen Prinzen zu heiraten. Ganz schön verrückt und ziemlich modern geht's zu in "Aschenputtel, das Musical", welches das Theater Liberi aus Bochum am Donnerstag vor ausverkauftem Haus zur Aufführung brachte und damit die kleinen und großen Besucher total begeisterte. Zu sehen gab es eine kindergerechte, charmante Aufführung, mit einfallsreichen Kostümen, einem attraktiven Bühnenbild und einem jungen brillanten Ensemble. Schon nach wenigen Minuten wird klar: Aschenpuddel und der Prinz sind schwer ineinander verknallt. Die Geschichte von Aschenputtel aus der Grimmschen Märchensammlung kennt wohl jeder. Unter der Regie von Autor Helge Fedder wird die Geschichte von der unterdrückten Stieftochter jedoch massiv aufgepeppt. Wie im Original sind Aschenputtel (Leah Bukatsch) und der Prinz (Markus Peters) von liebenswertem Charakter, und die Tauben helfen Aschenputtel beim sinnlosen Sortieren der Linsen. Doch wird aus der plüschigen Taube (Elisa Pape) eine urkomische Zauberfee. Wirklich witzig! Ziemlich lässig ist auch König Alfons (Stefan Peters) unterwegs, der gerne Witze reißt und gechillt sein Reich regiert. Auch die Stiefmutter (Isabel Flössel) ist ziemlich weichgespült, ebenso die Stieftochter (Mareike Heyen), die gar "keine Prinzessin werden", sondern "lieber studieren und reisen" will. Kostüme und Kulissen wechseln im Nu, denn vier der sechs Ensemblemitglieder (außer Aschenputtel und Prinz) spielen mehrere Rollen. Da wird der König zum Knecht, die Stiefmutter zum Koch und die Stiefschwester zum Hofnarr. Einfach genial! Eingängig ist auch die Musik: fetzig, rockig und mit etwas Rap, komponiert von Christoph Kloppenburg und Hans Christian Becker. Sie vermittelt immer eine Botschaft - ein bisschen pathetisch vielleicht: "Wenn du das Glück suchst, wirst du es finden, glaube daran." Natürlich gibt es - nach einigen Wirrungen - ein Happy End. Das bildhübsche Aschenputtel, erobert, natürlich nicht ohne zuvor den Schuh zu verlieren, das Herz des Prinzen. Und so küssen sich Prinzessin Becherschmalz und Prinz Gurkennase vor den Augen großer und kleiner Zuschauer. Für die vierjährige Miiana und ihre gleichaltrige Freundin Pauline, die mit ihren Omis zur Aufführung gekommen waren, ist das allerdings keine Überraschung. Schon in der Pause hatten beide mit todernster Miene das Ende des Musicals keck vorausgesagt: "Ist doch klar, am Schluss bekommt die Prinzessin den König (sie hatten wohl eher den Prinzen gemeint) und dann heiraten die!" Die Kleinen sind Prinzessinnen im wahren Leben - für die stolzen Großmütter an diesem Tag bestimmt!

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Rastatt

Ensemble 99 spielt "Aschenputtel" Rastatt (red) - Das Ensemble 99 bringt mit zahlreichen Schauspielern, prächtigen Kostümen und vielen Inszenierungsideen das berühmte Märchen vom Aschenputtel auf die Bühne. Gespielt wird am 10., 11., 17. und 18. Dezember in der Badner Halle in Rastatt (Foto: pr). » Weitersagen (red) - Das Ensemble 99 bringt mit zahlreichen Schauspielern, prächtigen Kostümen und vielen Inszenierungsideen das berühmte Märchen vom Aschenputtel auf die Bühne. Gespielt wird am 10., 11., 17. und 18. Dezember in der Badner Halle in Rastatt (Foto: pr). » - Mehr