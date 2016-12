Pfeifen hallt ein letztes Mal durchs Tal

Bühl/Bühlertal - Als die Bühlertalbahn am 26. Januar 1897 feierlich eröffnet wurde, hätten sich die Menschen die Verkehrslawine, die heute werktäglich durch das enge Tal rollt, nicht vorstellen können. Die älteren Bühlertäler erinnern sich noch an das "Bimmelbähnle". Nur 59 Jahre lang machte sie die Menschen im Tal mobil. Vor genau 60 Jahren, an Silvester 1956, befuhr der letzte Personenzug die Strecke zwischen Bühl und Bühlertal.

Heimatforscher Gerhard Fritz hat diese letzte Fahrt in seinem Heimatbuch Bühlertal festgehalten. Aus seiner Sicht war es eine bedauernswerte Zäsur. Den Abschnitt überschrieb er mit "Trauriges Ende der so wichtigen und romantischen Bühlertalbahn". Den 31. Dezember 1956 beschrieb er als kalten und von Schneetreiben geprägten Wintertag. Wegen des Wetters sei ein angefertigter Schmalspurfilm nur von minderer Qualität ausgefallen. In Eigeninitiative hatte Fritz die Bühlertäler Musikkapelle motiviert, dem "gute, alte Bimmelbähnel" zu einem letzten Abschiedsgruß aufzuspielen. So kam es, dass Dirigent Bernhard Blum mit seiner Kapelle Märsche und Abschiedsmelodien erklingen ließ.

Josef Blum, der Bruder des damaligen Dirigenten, erinnert sich, dass er als 19-Jähriger beim Abschiedsfest anwesend war. "Ich war Zaungast. Es war viel Trubel. Durch die Musik sind die Menschen zusammengekommen." Als Kind habe er das Bähnle genutzt, wenn er in den Schulferien die Reise antrat vom Kaiserstuhl, wo er wohnte, zu seinen Verwandten auf dem Klotzberg. Er erinnert sich an eine einfache Ausstattung dritter Klasse mit harten Holzsitzen. Ab dem Sägewerk Baumann habe die Bahn wegen der Steigung ganz schön geschnauft und sei nahezu Schritttempo gefahren, so der 79-Jährige.

Lebhaft im Gedächtnis ist ihm noch die Obstsammelstelle im Untertal. "In den 50er Jahren wurden in Bühlertal viel Erdbeeren, Zwetschgen und anderes Obst angebaut. Das wurde auf die Bahn verladen." Auch er habe die Erzeugnisse aus seinem elterlichen Betrieb mit Obstwägele an die Waggons gefahren.

Viele Kindheits- und Jugenderinnerungen an die Bühlertalbahn hat Johanna Kübel. Als Tochter des letzten Bahnverwalters Emil Rieder, der 1932 nach Bühlertal gekommen war, wuchs sie im Untertäler Bahnhofsgebäude auf. An der Stelle befindet sich heute die Bushaltestelle an der L83. "Das Pfeifen der Lok an den unbeschrankten Übergängen hallte durchs ganze Tal. Man konnte die Uhr danach stellen", so die 82-Jährige. Jeden Morgen seien die Heizer um 3 Uhr gekommen, um die Lok für die erste Fahrt um 6 Uhr anzufeuern. Viele seien zur Arbeit in die Bühler Spankorbfabrik gefahren. Mütter und Ehefrauen hätten ihren Angehörigen Essenskörbe gerichtet und mit dem Gepäckwagen in die Fabrik geschickt.

Liebevoll schwärmerische Erinnerungen hat Gerhard Fritz in einem kleinen Büchlein "100 Jahre Bühlertalbahn" 1997 mit vielen historischen Fotos herausgegeben. Wie verklärt erscheint darin das Bähnle als Hymne an die gute, alte Zeit. Er beschreibt diverse Begrüßungs- und Abschiedsfeste an den Bahnhöfen, erzählt von "Bahnwärterkühen" auf den Gleisen, von resoluten Schaffnerinnen; von Zügen voller Touristen, die in den 50er Jahren ins Bühlertal pilgerten.

Schmunzeln lässt ein Jugendstreich aus der Besatzungszeit: Fritz sollte mit Franz Brügel Kohlen für die Heizer entladen. Dabei entdeckten sie einen Kesselwagen der Franzosen mit Rotwein. Der Versuchung konnten sie nicht widerstehen, ein Bohrer war flugs zur Hand. Das unvermeidliche Donnerwetter des Bahnhofvorstehers grub sich ins Gedächtnis.