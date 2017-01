Tempo-30-Zone für Landstraße gefordert Lichtenau (ar) - Schon seit über 200 Jahren ist es in der Scherzheimer Dorfgemeinschaft Tradition, sich am Silvestertag nochmals zu treffen, um sich das Herz auszuschütten, das alte Jahr Revue passieren zu lassen und einen Blick in das neue Jahr zu werfen. Ortsvorsteher Franz Ertz konnte am Samstag rund 50 Scherzheimer Bürgerinnen und Bürger in der Wasenhalle begrüßen. "Wir wollen den Frieden in der Welt, wir könnten ihn auch haben, lasst allen gleiches Recht geschehen, dann tät' es auch gehen", sang Friedbert Ostermann zur Eröffnung der Veranstaltung. Man sollte fest zusammenstehen, offen miteinander reden und Freundschaften pflegen, betonte er in seinen musikalischen Wünschen zum neuen Jahr. Schon oft standen im Mittelpunkt der Silvesterversammlung Themen, welche die Scherzheimer Bevölkerung bewegten. In diesem Jahr war es einmal mehr der Verkehr, der durch die Scherzheimer Landstraße rauscht. "Jetzt nach der Herabstufung müsste es doch möglich sein, ein Tempo 30 zu erhalten", bemerkte ein Besucher und richtete seinen Blick auf Nachbargemeinden wie Hügelsheim, Moos und Memprechtshofen, wo eine Geschwindigkeitsreduzierung realisiert worden sei. Rund 100 Fahrzeuge bretterten am frühen Morgen durch die Landstraße, und auch nachts würde man vom Lärm durchrauschender Lkw gestört, bemerkte ein anderer Besucher. "Die Behörden kommen immer erst, wenn was passiert ist, da sollten wir uns mal auf die Hinterfüße stellen und Dampf machen", empfahl ein anderer Besucher. Bürgermeister Christian Greilach erklärte die Situation und bemerkte, man suche immer noch nach einer Lösung. Die Scherzheimer selbst könnten sich eine Blitzeranlage am südlichen Ortseingang oder eine Querungshilfe an der Bushaltestelle an der L75 vorstellen. Lösungen wünschen sich die Scherzheimer auch für die Blumenstraße, deren Sanierung schon seit dem Jahr 2002 auf ihrer Wunschliste steht. Darauf vermerkt haben sie aber auch eine weitere Entwicklungsfläche im Baugebiet "Abstgarten Nord" und die Sanierung ihrer Rathausbrücke. Einen besinnlichen und mit Fotos und kleinen Videoaufnahmen unterlegten Jahresrückblick präsentierte Pfarrer Harald Kratzeisen. Monat für Monat rief er Ereignisse und Aktivitäten in Erinnerung, deren Vielzahl immer wieder beeindruckend ist und die zeigt, wie viel sich in diesem kleinen Stadtteil bewegt. Hierzu gehören auch neun Hochzeiten und zwei Geburten, leider aber auch elf Sterbefälle.

