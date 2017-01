Beim Cancan geht die Post ab Schwarzwaldhochstraße (khd) - Temperamentvoll, laut und farbenfroh endete das alte Jahr. Einen großen Anteil daran hatten das Klavierduo Ljiljana Borota und Christian Knebel sowie die Oboistin Àgnes Bánrévy, die beim Silvesterkonzert in der Max-Grundig-Klinik auf der Bühlerhöhe für Furore sorgten. Romantische Weisen aus Klassik und Moderne ergänzten das stimmungsvolle Konzert. (khd) - Temperamentvoll, laut und farbenfroh endete das alte Jahr. Einen großen Anteil daran hatten das Klavierduo Ljiljana Borota und Christian Knebel sowie die Oboistin Àgnes Bánrévy, die beim Silvesterkonzert in der Max-Grundig-Klinik auf der Bühlerhöhe für Furore sorgten. Romantische Weisen aus Klassik und Moderne ergänzten das stimmungsvolle Konzert. Als Schnell-Startschuss gestaltete sich eingangs die Ouvertüre aus Jacques Offenbachs "Orpheus in der Unterwelt" in der Fassung zu vier Händen und Oboe von J. B. André. Fast alle Vortragsstücke des Kammerkonzerts waren Bearbeitungen. Die Operette spiegelt das Pariser Zeitgeschehen Mitte des 19. Jahrhunderts wider, welches das Trio schwungvoll inszenierte. Die Oboistin agierte direkt und einfühlsam mit schönen Trillern. Spätestens beim Cancan ging die Post ab. "Bei Männern, welche Liebe fühlen" aus Mozarts "Zauberflöte" begab man sich ins Reich der Oper. Das Klavierduo offerierte das Stück als einfaches, köstliches und reizendes Arrangement in feiner Notierung. Die Konzertfantasie zu vier Händen mit dem Titel "Papageno" von Greg Anderson kam frisch und kess daher mit wiederholtem Übergreifen der Hände an der Klaviatur. Immer wieder faszinierte das Bild zauberhafter Klänge und Stimmungen. Leichthändig agierte Bánrévy beim Allegretto-Satz aus dem Konzert C-Dur für Oboe und Orchester von Haydn: Sie formulierte die Figurationen in ausgewählter Technik und fand eine explizit kolorierte Tongebung. Auf exzellente Weise und mit Leichtigkeit interpretierten Borota und Knebel den schwierig zu spielenden schnellen ersten Satz von Mozarts 1787 komponierter vierhändiger Klaviersonate C-Dur. Den Mittelteil charakterisierte das Duo eher ruhig, mit einer gewissen Nachhaltigkeit in dynamischer Schraffierung, wobei aber auch die schnellen Läufe hübsche Verzierungen erfuhren. Wie aus der Ferne, sehnsuchtsvoll im bezaubernden Ambiente, spielte das Trio Solveigs Lied aus Edvard Griegs Peer-Gynt-Suite. Auch Anitras Mazurka wirkte so akzentreich, wobei die Oboistin Flehentliches beimischte. Davidoffs "Romanze" besaß viel Wiener Schmäh mit eigenem Ausdruck und eigener Sinnlichkeit nach alter Kaffeehausmusik. Überhaupt fühlt sich das Klavierduo in der Moderne wohl, wie etwa bei Valerij Gavrilins pianistischem Raritäten-Kabinett als Skizzen für Klavier zu vier Händen, bei dem Borota und Knebel virtuos die Funken sprühen ließen. "Salut d'amour", ein Salonstück von Elgar, lud zum Träumen ein und brachte die sehnsuchtsvolle Kantilene der Oboistin mit sorgsam gesetzten Phrasierungen zum Schmelzen. Rosenblatts "Alice im Wunderland" mit Anklängen an Flohwalzer und Cancan ließ humoristische Züge aufblitzen. Es zeigte nochmals die enorme Virtuosität des Duos und gestaltete mit schräg "aufgezogenen" Saiten ein wahres musikalisches Feuerwerk zum Ausklang des Konzertes.

