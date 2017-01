Stadt will sich von einer Immobilie in Oberweier trennen

Das früher selbstständige Dorf Oberweier sei damit nach der Gemeindeform in den 70er Jahren der "erste Stadtteil, der sich voll in die Gemeindeverwaltung integriert", so Schnurr. Die Verhältnisse seien nun ähnlich wie in Kappelwindeck, das ebenfalls über keinen offiziellen Ansprechpartner vor Ort verfügt. In allen anderen Bühler Stadtteilen gibt es einen Ortsvorsteher oder zumindest einen Ortsbeauftragten beziehungsweise eine Ortsbeauftragte.

Auf großen Protest unter der Einwohnerschaft war die auslaufende Tätigkeit des Ortsbeauftragten nicht gestoßen, obgleich diese mit der Schließung der örtlichen Verwaltungsstelle einhergeht. Oberweier verliert damit de facto sein Rathaus. Schnurr sieht dafür keinen Bedarf mehr gegeben. Die Resonanz auf die angebotenen Sprechstunden am Dienstag sei immer geringer geworden, zuletzt sei so gut wie niemand mehr gekommen. Der Ortsbeauftragte selbst habe deshalb die Auflösung der Verwaltungsstelle vorgeschlagen.

Seit 1998 war Klaus Ehinger dort präsent, um jetzt, mit 69 Jahren, seinen Ruhestand anzutreten. Bei Bedarf, hatte er im November angekündigt, stehe er noch einige Zeit als Ansprechpartner und Mittelsmann zur Verfügung.

Die Repräsentationsplichten im Ort sind auf die ehrenamtlichen Bürgermeisterstellvertreter übergegangen. Beibehalten werden in Oberweier die Seniorenweihnachtsfeier, das Wahllokal und der Bürgertreff, hatte der OB schon vor Wochen angekündigt. Mit dieser Lösung könne der Stadtteil seine Identität bewahren.

Keine konkreten Pläne in der Schublade hat Schnurr zur künftigen Nutzung der beiden städtischen Immobilien in Oberweier: Neben dem ehemaligen Rathaus ist da auch noch die alte Schule. "Wir werden im Lauf des Jahres untersuchen, ob wir ein Gebäude verkaufen können", äußert der OB, auf entsprechende Forderungen aus den Reihen des Gemeinderats angesprochen, die Stadt möge Gebäude, die sie nicht mehr unbedingt benötige, verkaufen.

Der Bürgersaal in der ehemaligen Schule dient als Versammlungsraum für die Dorfgemeinschaft. Außerdem hat die Stadt Räume an einen privaten Nutzer vermietet. In der ehemaligen Verwaltungsstelle hat die Feuerwehr-Abteilung noch einen Kameradschaftsraum. Eines der Häuser will Schnurr behalten: "Wir brauchen in jedem Ortsteil ein Gebäude für die Öffentlichkeit." Die Tendenz gehe zu einem Verkauf des alten Rathauses.

Die Verwaltungsstelle in Oberweier war eine Freiwilligkeitsleistung, im Eingliederungsvertrag zur Kommunalreform 1971 war hierzu nichts vereinbart worden.