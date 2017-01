"Wir wollen den Kindern ein zweites Zuhause geben"

Bühl - Kaum öffnet man die Tür zum Haus in der Wiedig-straße 12, empfängt einem das pure Leben: Kinder flitzen lachend um die Ecke. Nach einem fröhlichen "Hallo" sind sie genauso schnell wieder verschwunden, wie sie gekommen sind. Drinnen, in den Zimmern des Schülerhorts, werden Hausaufgaben gemacht, es wird gegessen, gespielt und sich aktiv betätigt.

Den Sechs- bis Zwölfjährigen ist anzusehen, dass sie sich hier sichtlich wohlfühlen. Dazu tragen nicht nur die liebevolle Einrichtung und Dekoration bei, verantwortlich dafür sind vor allem die vier Erzieherinnen, die sich tagein tagaus um die zurzeit 29 Jungen und Mädchen kümmern. Manuela Scheurer hat in diesem Jahr die Leitung des Bühler Schülerhorts übernommen. Sie erklärt: "Wir sind eine kleine, familiäre Einrichtung. Die Kinder werden von einem fachlich versierten Personal betreut, das auch auf die individuellen Bedürfnisse jedes Einzelnen eingehen kann."

Wichtig sei ihr und ihrem Team, jedes Kind in seinem Tun und Wesen wahrzunehmen und ihm ein zweites Zuhause zu geben: "Der Hort soll für die Kinder eine Anlaufstelle sein, in der sie sowohl Zuneigung als auch die notwendige Förderung erfahren", erzählt Scheurer. Sie und ihr Team fungieren zuweilen als "Ersatzeltern".

Ein normaler Tag im Hort sieht so aus: Um 7 Uhr beginnt die Betreuung. Dann wird erst einmal zusammen gefrühstückt. Zu Unterrichtsbeginn gehen die Kinder selbstständig zur Schule. "Meistens fallen in der Zwischenzeit, bevor die ersten Kinder wieder von der Schule kommen, Arbeiten im Büro oder im Bereich Hauswirtschaft an, die wir dann erledigen", erklärt Scheurer.

Zwischen 12 und 13.30 Uhr kommen die Kinder zurück, worauf in festgelegten Kleingruppen zu Mittag gegessen wird. Hinterher gibt es eine Freispiel- und Bewegungszeit. "Uns ist besonders wichtig, dass die Kinder viel Zeit an der frischen Luft verbringen und sich auch bewegen", schildert die Leiterin des Schülerhorts.

Ab 14 Uhr gehen jene Kinder, die Nachmittagsunterricht haben, wieder in die Schule. Für die anderen beginnt die betreute Hausaufgabenzeit, die bis um 15.30 Uhr dauert. Hierbei sind elektronische Hilfsmittel wie Handy oder Computer tabu, "um den Alltag der Kinder etwas zu entschleunigen", so Scheurer.

Stattdessen setzten die Betreuerinnen unter anderem auf Lexika: "Viele Kinder wissen gar nicht mehr, wie man ein Nachschlagewerk verwendet, und sind dann überrascht, wie viele Informationen in einem Buch stehen können."

Die verbleibende Zeit bis 17 Uhr steht abermals für freies Spielen und eine individuelle Betreuung zur Verfügung. In dieser Zeit essen die Kinder auch ihren Nachtisch, der vom Mittagessen bis dahin aufgehoben wird. "Das ist für uns zu einer Art Ritual geworden", erklärt die Leiterin. "Damit und mit dem Feiern von kleinen Festen wie Geburtstage oder die Gründung des Horts möchten wir den Kindern einfach eine gewisse Beständigkeit in ihrem Alltag geben", erläutert sie.

Tagesausflüge in Zoos oder Museen, aber auch andere Projekte wie zum Beispiel Tanzen und Yoga kämen laut Scheurer während der Schulzeit meistens zu kurz. "Dafür nehmen wir uns vor allem in den Schulferien Zeit, in denen ebenfalls eine Betreuung stattfindet."

Aus städtischer Sicht ist der Schülerhort auch wegen der Ferienbetreuung als "tolles ergänzendes Angebot" zu den Schulen nicht wegzudenken: "Er trägt zu der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei", erklärt Bettina Fröhlich, Abteilungsleiterin für Kindertageseinrichtungen und Generationenarbeit in Bühl. Es sei zudem sehr wichtig für die Eltern zu wissen, dass ihre Kinder gut versorgt seien. "Und das sind sie hier wirklich", stellt Fröhlich fest.