26 Suppenküchen versorgen die Binnenflüchtlinge Bühl (eh) - Etliche Änderungen gab es in den zurückliegenden Wochen bei der Ukrainehilfe, die bisher als Verein CHD Bruderhilfe tätig war. Vereinssitz und Sammelstelle wurden im Herbst von Steinbach ins Bühler Industriegebiet Süd verlegt. Die örtliche Veränderung in die Draisstraße 8a erfolgte nun zum Jahreswechsel. Und es gab auch eine Namensänderung. Der Verein wird nun als "christlich humanitäre Bruderhilfe" beim Registergericht geführt. "Wir sind mittlerweile gut in Bühl angekommen", meint Vereinsvorsitzende Simone Faber. Großer bürokratischer Aufwand sei mit den vereinsrechtlichen Änderungen verbunden gewesen. Das ganze Team sei nun froh, dass alles abgeschlossen werden konnte. Der Umzug brachte für die Vereinsaktiven viel Arbeit mit sich. Die in Steinbach viele Jahre genutzte Halle musste komplett zurückgebaut werden. "Wir hatten viele tatkräftige, fleißige Helfer", dankt Faber allen, die mitgeholfen haben. Sie freut sich über die neuen Räumlichkeiten in der Draisstraße: "Die neue Halle ist beheizbar, verfügt über einen Büroraum, Sanitäranlagen, genügend Stellfläche für Lkw und den Kleidercontainer." Seit Anfang Oktober habe man dort bereits wieder zirka 900 Kartons packen können. Dass die Menschen in der Ukraine weiterhin Unterstützung und Hilfe bitter nötig haben, davon überzeugten sich Faber und einige Mitreisende im Mai letzten Jahres. Sie besuchten unter anderem die Projektpartner der Stiftung "Brothaus", die 26 Suppenküchen in der ganzen Ukraine unterhält. Einige Suppenküchen befinden sich nahe der Bürgerkriegsgebiete im äußersten Osten der Ukraine. Überall im Land müssten nach wie vor viele Binnenflüchtlinge versorgt werden, so Faber. Inna Kashuk, eine Projektpartnerin in Kiew, habe ihr kürzlich mitgeteilt, dass die Not sehr groß sei. Es bestehe große Sorge, dass viele Menschen - vor allem Kranke und Geschwächte - den Winter nicht überleben könnten. Diesen Herausforderungen wollen sich die Vereinsvorsitzende und ihr Vorstandskollege Eberhard Kaemper auch am neuen Vereinssitz mit großer Zuversicht widmen. "Es gab manche Zweifel, ob die Leute nach Bühl kommen würden, um Sachen abzugeben. Nun können wir dankbar feststellen, dass das Werk der Bruderhilfe gut in Bühl angenommen wird." Die Bruderhilfe ist ab sofort erreichbar unter (0 72 23) 9 53 56 00.

