Ein lebhafter Tanz zum Abschied

Schwarzwaldhochstraße/Bühl - Hunderte Male ertönten Pianoklänge im Atrium der Max-Grundig-Klinik, Geigen und Klarinetten ließen die Besucher am Samstagnachmittag für eine Stunde den Alltag vergessen. Seit 1988 lud die Klinik regelmäßig zu Klassikkonzerten ein. Doch damit ist nun vorerst Schluss. Am Dreikönigstag spielt Vladimir Valdivia um 16 Uhr Werke unter anderem von Wolfgang Amadeus Mozart und Franz Schubert am Klavier. Dann endet die fast 30-jährige Tradition. Grund sind nach Angaben der Organisatoren Beschwerden der Patienten.

"Wir wissen noch nicht genau, ob und wie es weitergeht", sagt Vanessa Wilkins, die die Konzerte zuletzt organisierte. Sie werde sich in den kommenden Wochen mit Geschäftsführer Andreas Spaetgens zusammensetzen, um über ein mögliches Zukunftskonzept zu beratschlagen. "Wir wollen wieder etwas Ähnliches auf die Beine stellen", kündigt sie zwar an, denkbar seien aber auch Veranstaltungen abseits klassischer Musik.

Denn diese kamen laut Wilkins nicht bei allen Patienten gut an. "Manche haben die Konzerte als störend empfunden", erzählt sie. Dies gelte zum einen für die Musik, zum anderen aber auch für die vielen externen Besucher.

Dass nicht alle Patientenherzen für die Klassik schlagen, ist allerdings kein neues Phänomen. Das war auch schon dem damaligen Verwaltungsdirektor Horst Schmidt bewusst, der die Konzertreihe 1988 ins Leben gerufen hatte. "Ich habe für die Patienten jede Woche ein Einführungsgespräch im Atrium gegeben und das Thema dabei angeschnitten. Wer die Veranstaltungen nicht mochte, der hat eben die Zimmertür zugelassen", schildert er seine Erfahrungen. 330 Konzerte fanden in Schmidts Ägide bis zum Jahr 2000 statt. Bei fast allen war er persönlich anwesend. "Ich denke mit großer Freude daran zurück. Mit vielen Künstlern besteht der Kontakt bis heute", erzählt er.

Ein Patient habe einst die Anregung gegeben, das Atrium für Klassikkonzerte zu nutzen. In den ersten Monaten trat jede Woche Pianist Hans Georg Zambona mit dem Geiger Karl-Heinz Schwarz auf. Später kamen Anfragen anderer Künstler, so dass Schmidt sein Netzwerk immer weiter spinnen konnte. "Wir waren am Ende über ein Jahr lang im Voraus ausgebucht", erzählt der ehemalige Verwaltungsdirektor. Dabei hätten die teilweise international renommierten Künstler keine Gage erhalten, sondern maximal einen kostenlosen Aufenthalt in der Klinik - "wobei das den meisten sogar lieber war als Geld", sagt Schmidt.

Dass die Klassikreihe zumindest in aktueller Form nun ihrem Ende entgegensieht, damit kann Schmidt trotz aller schönen Erinnerungen gut leben. "Mein Herz blutet nicht", sagt er. Bei der Begründung dieser Aussage schwingt ein Stück weit Kritik am Status quo mit. In jüngerer Zeit habe er keine Konzerte in der Klinik mehr besucht, "weil ich mich sonst nur aufgeregt hätte", wie er sagt. So sei es ihm immer wichtig gewesen, dass während der Aufführungen Ruhe geherrscht habe. Die Tür zum Schwesternzimmer blieb geschlossen, in der Küche hackte kein Koch lautstark Kräuter. In der jüngeren Vergangenheit habe diese Atmosphäre gelitten. Schmidt folgert daraus, dass es den Verantwortlichen an Leidenschaft für das Thema fehle: "Man braucht einfach jemanden dafür, der das Interesse hat." Vorwürfe will er aber niemandem machen. Es sei schließlich nicht ureigenste Aufgabe eines Klinikleiters, Konzerte zu organisieren.

Vanessa Wilkins will die Zäsur auch als Chance verstanden wissen. "Es lief jetzt lange Zeit wie gehabt weiter. Jetzt werden wir überlegen, was die Zukunft bringt." Was der 6. Januar bringt, steht dagegen schon fest. Die vorerst letzten Klassiktöne im Atrium sind nicht traurig, sondern ausgesprochen lebhaft. Pianist Valdivia verabschiedet die Besucher mit den "Marosszeker Tänzen".