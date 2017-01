Die Ordensgeschichte und das Gebetsleben geprägt

Bühl - Das Evangelium ist für das Ordensleben von Oberin Schwester Ehrengard Schlör Orientierung, Kompass und Korrektiv. Durch stete Verfügbarkeit, mit ihrer Fröhlichkeit und Liebenswürdigkeit, ihrem missionarischen Eifer und mit ihrer überzeugenden Arbeit bei unterschiedlichen "Sendungsaufträgen" prägt Schwester Ehrengard seit Jahrzehnten die Ordensgeschichte des Kosters Maria Hilf und im Besonderen das Gebetsleben der Schwestern vom Göttlichen Erlöser. Heute feiert die vitale Hausoberin ihren 80. Geburtstag.

Diesen begeht sie im Kreis ihrer Mitschwestern sowie Familienangehörigen, Verwandten und weiteren treuen Weggefährten. In der sie kennzeichnenden Bescheidenheit feiert sie "in großer Dankbarkeit für ein erfülltes Leben aus und in Gottes Hand und in hoffnungsfroher Zuversicht auf das, was in der mir verbleibenden Zeitspanne alles geschenkt wird".

Aufgewachsen in Reicholzheim bei Wertheim in einem sehr religiös geprägten Elternhaus und mit sieben weiteren Geschwistern, folgt Ehrengard Schlör nach einer Ausbildung zur Kindergärtnerin ihrem Ruf als Ordenschwester. Im August 1962 begann sie ihren mutigen Schritt in einen neuen Lebensabschnitt als Postulantin im ehemaligen Provinzmutterhaus der badisch-hessischen Ordensprovinz, im Bühler Kloster Maria Hilf. Zu jener Zeit war ihr älterer Bruder, Pater Berard, bereits im Orden der Minoriten (OFMC) tätig.

Ihre jüngere Schwester Julitta wiederum war im Bühler Kloster als Novizin im Ordensstand, wo sie sich auch derzeit mit ihrer leiblichen Schwester Ehrengard für ihre Mitschwestern engagiert. Nach ihrer Profess im März 1965 war Schwester Ehrengard im Bühler Kloster, dem damaligen Provinzmutterhaus für mehr als 1000 Ordensschwestern in Baden-Hessen, als Mitarbeiterin im Postulat tätig. Dort wurde zu jener Zeit auch zahlreichen indischen Postulantinnen die Vorbereitung auf ein Ordensleben zuteil. Schwester Ehrengard war für mehrere Jahre Oberin in diesem Provinzhaus und Leiterin im Noviziat (Novizenmeisterin).

Es folgten kräftezehrende Jahre als Generalassistentin (1988 bis 1994) im Generalmutterhaus im elsässischen Oberbronn. Als Stellvertreterin der Generaloberin trug sie zu jener Zeit für mehr als 2000 Ordensschwestern weltweit in ihrer Kongregation eine Mitverantwortung. Als Oberin leitete sie sodann für elf Jahre das ordenseigene Kur- und Erholungsheim in Bad Dürrheim und in der Folge im Allgäu das Schwesternerholungsheim St. Virginia zu Füssen.

Seit ihrer Rückkehr aus Füssen im Jahr 2012 ist sie Oberin im Bühler Kloster und die Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit. Im Reigen der Ausbildungen wiederum, die sie wissbegierig absolvierte, seien es "Missio" oder als Exerzitien-Leiterin, bedarf die Ausbildung zur Chorleiterin und Musikerzieherin der besonderen Erwähnung.

Unter der Erkenntnis, dass "Musik ein begeisterndes Lebenselixier ist", lernte sie einst Block- und Querflöte, erwarb den Orgel-C-Schein und ist mit ihrer weichen Alt-Singstimme ein Garant für Tonqualität im klösterlichen Schwesternchor, dessen Dirigat sie immer noch in Schwung hält, wie sie lachend betont. Der Liebhaberin klassischer Musik oblag es, das neue Gotteslob wie auch das Christuslob (Offizium) mit den Mitschwestern aus der gesamten Ordensprovinz Deutschland musikalisch wie textlich zu erarbeiten und daraus neue Lieder einzustudieren.

Durch ihre verantwortungsvolle Aufgabe an ihrem einstigen und heutigen Wirkungsort Bühl ist sich Schwester Ehrengard bewusst, dass auch das Altwerden im Orden immer wieder neue Anregungen und Impulse erfährt, dass ihre Sendung nie aufhört, sie kein Ende hat und immer dialogisch ist zum Mitmenschen hin und zur Welt. Bei ihrer Erstprofess wird den Ordensschwestern ein kleines Brustkreuz mit der Inschrift "De fontibus salvatoris" überreicht. Sinngemäß lautet die Übersetzung: "Schöpfet mit Freuden aus den Quellen des Erlösers" (Jes. 12.3).