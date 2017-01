Aus einem anderen Blickwinkel

Von Tamara Gminsky Ottersweier - Wenn es um Afrika geht, dann denken viele Europäer an arme und Hunger leidende Menschen, die in Lehmhütten in kargen Steppenlandschaften wohnen. Ein komplett anderes Bild vermittelt jedoch die Fotoausstellung "Sichtwechsel - Stadtbild Afrika", die kürzlich mit dem Fairwandler-Preis ausgezeichnet wurde. Mit auf die Beine gestellt hat dieses Projekt Lisa Ziegler aus Ottersweier. Die Idee zu dieser Ausstellung kam einer Gruppe von anfangs zehn jungen Menschen, unter ihnen auch Ziegler, die sich über ein Freiwilligennetzwerk kennenlernten. Die meisten von ihnen hatten am "Weltwärts"-Programm des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung teilgenommen und ein Jahr lang in einem afrikanischen Land gelebt und gearbeitet. Ziegler absolvierte ihren Freiwilligendienst im Zeitraum von 2010 bis 2011 in Ghana und unterrichtete dort an einer Schule Sport. Ihre Motivation war, dass sie sich gerne sozial engagieren und ein anderes Land und dessen Kultur kennenlernen wollte. "Viele Bekannte fragten uns nach unserer Rückkehr, ob wir in Lehmhütten gewohnt hätten", berichtet Ziegler. "Uns fiel auf, dass die Bilder von Afrika, die die Deutschen haben, größtenteils auf Stereotypen und Vorurteilen beruhen." Gemeinsam beschlossen sie, das zu ändern. Nach eigenen Angaben war und ist es immer noch ihr Ziel, die Leute dazu zu bringen, den vielfältigen Kontinent Afrika differenzierter zu betrachten. Die Idee einer Fotoausstellung kam auf. Allerdings sollten nicht etwa die Eindrücke der Freiwilligendienst-Absolventen vom schwarzen Kontinent in der Ausstellung thematisiert werden. Stattdessen beschlossen sie, die Einwohner von afrikanischen Großstädten miteinzubeziehen: "Wir starteten eine Ausschreibung in den Metropolen Addis Abeba (Äthiopien), Kigali (Ruanda) und Lagos (Nigeria) und baten die Stadtbewohner uns über persönliche Kontakte und soziale Netzwerke zu zeigen, wie sie ihre Stadt sehen", berichtet die 25-Jährige, die mittlerweile Internationale Soziale Arbeit in Würzburg studiert. Die Resonanz sei enorm gewesen, insgesamt 281 Bilder erhielt das inzwischen nur noch siebenköpfige Organisationsteam. Nach einjähriger Vorbereitungszeit fand im September 2014 die erste Ausstellung von 86 ausgewählten Bildern in den Breidenbach-Studios in Heidelberg statt. Das Interesse an den Exponaten war so groß, dass auch andere Städte auf das Projekt aufmerksam wurden. "Wir bekamen Anfragen von Hochschulen in Karlsruhe, Ulm und Friedrichshafen, ob wir unsere Ausstellung auch verleihen", erzählt Ziegler. So habe es sich ergeben, dass aus einem einmaligen Ereignis eine Wanderausstellung entstand. Über ihren Unterstützer "Engagement global" erfuhren die Sieben außerdem vom Fairwandler-Preis der Karl-Kübel- Stiftung und bewarben sich mit ihrem Projekt. Dieses gewann schließlich den Preis in der Kategorie Bildung. "Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir den Preis bekommen", freut sich Ziegler. Die Fairwandler-Jury begründete die Preiswürdigkeit dabei so: "Sichtwechsel - Stadtbilder aus Afrika" trifft den Kern des Fairwandler-Preises geradezu exemplarisch. In unsere Gesellschaft wirken - und Denkanstöße zur Veränderung geben. Die Ausstellungsbilder, die das einseitige Bild über den afrikanischen Kontinent durchbrechen, haben eine starke Wirkkraft und können eine große Reichweite erzielen." Zu der Auszeichnung erhielten die Gewinner außerdem ein Preisgeld von 2 500 Euro. Sie seien sich einig gewesen, dass das Geld in die Wanderausstellung fließen solle. Allerdings hat die Gruppe auch noch einiges vor: "Wir wollen das Sichtwechsel-Projekt weiterentwickeln", berichtet Ziegler. Ihr Ziel sei es, die Projektarbeit auch an Schulen zu bringen. "Mit Workshops möchten wir eine neue Zielgruppe erreichen, nämlich Kinder und Jugendliche", erklärt Ziegler, "und somit dazu beitragen, dass noch mehr Menschen in Deutschland ihre bestehenden Bilder von Afrika hinterfragen."

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben