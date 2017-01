Eine zauberhafte Gala und der reine Jodelwahnsinn

Biber Herrmann macht auf seiner "Grounded Tour" Station im Schüttekeller. Zum zweiten Mal zu Gast ist am Samstag, 14. Januar, der mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Kabarettist Ken Bardowicks. "Quickies, Best of Niveaucomedy und Spezialeffekte", heißt sein Programm. Auf den von Konstantin Wecker geförderten Liedermacher Dominik Plangger dürfen sich die Besucher am Samstag, 21. Januar, ganz besonders freuen. Er war bereits fünfmal beim größten Liedermacher-Treffen Deutschlands auf Kloster Banz zu erleben.

Auch keine unbekannten Künstler in Bühl sind Harald Immig und Ute Wolff, die am Samstag, 28. Januar, mit "lyrisch heiterer Liedpoesie" die Bühne betreten. "Nur Mut" meint die Kabarettistin Sarah Hakenberg, wenn sie am Samstag, 4. Februar, mit dem gleichnamigen Programm zu Gast ist.

Jörg Hegemann aus Witten, einer der raren Meister, die das Boogie-Woogie-Piano perfekt beherrschen, wird am Samstag 11. Februar, mit seinem Trio die Zuhörer mit ins Chicago der 30er Jahre nehmen. Als "bayrischer Bob Dylan" wurde Michael Fitz schon bezeichnet, der am Samstag, 18. Februar, zu erleben ist. Dem großen Publikum wurde er bekannt als Tatort-Darsteller Carlos Menzinger, neuerdings gibt er den Kommissar Hattinger. Seit über 30 Jahren ist er aber mit eigenen Texten als Liedermacher unterwegs.

Mit Manfred Leuchter & Ian Melrose treffen sich zwei international anerkannte Virtuosen aus unterschiedlichen Genres auf einer Bühne. Leuchter, der begnadete Künstler mit arabischem Einschlag, und Melrose, einer der wichtigsten Akustikgitarristen im keltischen Bereich sind am Samstag, 4. März, zu bewundern.

In der siebten Auflage gibt es die inzwischen zum festen Programm im Bürgerhaus Neuer Markt gehörende Veranstaltung "Magic Bühl" am Samstag, 11. März. Nationale und internationale Zauberkünstler geben sich an diesem Abend die Klinke in die Hand.

Auf über 50 Bühnenjahre als Liedermacher, Poet, Chansonnier, Träumer, Geschichtenerzähler und Entertainer kann Stephan Sulke zurückblicken, der am Dienstag, 14. März, zum wiederholten Mal zu Gast ist. Am Samstag, 18. März, wird es nach Veranstalterangaben "kultig, anarchisch und außergewöhnlich" beim Musikkabarett "Bairisch Diatonischer Jodelwahnsinn".

Auf eine "Kreuzfahrt für Seekranke! Eine Reise durch das Ironische Meer" nimmt Kabarettist Martin Herrmann am Freitag, 24. März, seine Gäste mit. Crosswind - so heißt eine der aktivsten und kreativsten jungen Bands der deutschen Irish-Folk-Szene, die am Samstag, 1. April, das Bühler Publikum begeistern will.

Franco Morone, der am Samstag, 8. April die Bühne betritt, zählt mit seinem einzigartigen Fingerstyle-Sound zu den 30 großen Weltklassegitarristen. Der beliebte und wie immer ausverkaufte Jazzbrunch am Sonntag, 23. April, wird von der "Swiss-German Dixie-Corporation" begleitet. Eine Warteliste ist eingerichtet.

"Nur das Beste" will Thomas Freitag am Samstag, 29. April, im Schüttekeller abliefern, wenn er eine ganz persönliche Auswahl an Lieblingsstücken, Höhepunkten aus seinem neuesten Kabarettsolo sowie die besten Nummern aus vorherigen Programmen präsentiert, wie etwa Franz-Josef Strauß, Herbert Wehner und Willy Brandt.

Mit "Don Juan à la Klez" ist der Saarbrücker Ausnahmeklarinettist Helmut Eisel & JEM am Samstag, 6. Mai, zu Gast. Seit 1989 arbeitet Eisel immer wieder im Rahmen von Workshops und Konzerten mit Giora Feidman zusammen.

"Meine Oma ist jetzt bei Facebook", behauptet Detlev Schönauer in seinem gleichnamigen Programm am Samstag, 13. Mai. Dem Liedermacher Carsten Langner, der am Samstag, 27. Mai, die Bühne betritt, gab Reinhard Mey vor kurzem in einem Radiointerview reichlich Vorschusslorbeeren mit auf seinen musikalischen Weg. Das Schaffen des begnadeten Songwriters und Musikers Jeb Rault ist von vielen Einflüssen geprägt, bewegt sich aber hauptsächlich im Bereich von funky Rhythm & Blues, Blues und Rock. Er rockt mit seiner Band den Keller am Samstag, 3. Juni. In Kooperation mit dem Kulturforum "Bühl Rockt" wird es am Samstag, 10. Juni, ein Best off der Veranstaltungsreihe "Offene Bühne" geben. Der Sonntag, 11. Juni, ist den Kindern vorbehalten, wenn der Schüttekeller wieder mit einem reichhaltigen Programm bei freiem Eintritt die Türen öffnet.