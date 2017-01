Gemeinsam Segen bringen und Segen sein Von Hermann Seiler Bühlertal - "Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung - in Kenia und weltweit." Dieser Leitgedanke steht für die Sternsingeraktion 2017, an der sich auch die Sternsinger der Bergkirche "Unserer lieben Frau" in Bühlertal-Obertal beteiligen. An drei Tagen dieser Woche ziehen sie bei Wind und Wetter von Haus zu Haus, um Spenden zu sammeln. Die Sternsingeraktion ist die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder in Not engagieren. Jungen und Mädchen sind dabei in ihren Schulferien als Botschafter der Liebe Gottes sowie als königliche Boten in hilfreicher Mission unterwegs - wie die Sterndeuter zu Zeiten Jesu. Die Obertäler Sternsinger überwinden dafür teilweise unwegsame, steile Bergpfade und kommen in sehr abgelegene "Zinken", während sie frohgemut ihrem Stern(träger) folgen. Die Aussendung der Schar im Alter von zehn bis 16 Jahren erfolgte traditionsgemäß am Nachmittag des 2. Januar bei Schneetreiben. Auf die Frage, ob die Aktion nicht doch sehr beschwerlich werde, meldete sich Sternträger Robert, der mit seinem Team in der Büchelbach unterwegs ist: "Mein Opa hat mir gesagt, da musst du durch, hart wie der Granit der Gertelbach und silberhell wie die Tannen." Mit dem Segen von Pfarrer Sebastian Marcolini und der Weihe von Kreide und Weihrauch machten sich die engagierten Obertäler sodann auf den Weg. Erkennbar auch durch die symbolischen Zeichen, dem "Stern über Bethlehem" und selbstgefertigten Königskronen. Das diesjährige Aktionsthema wurde in der Vorbereitungszeit besprochen und auch das "königliche" Amt verdeutlicht: Sternsinger tragen Gottes Segen in die Häuser. Durch die gesammelten Spenden helfen sie notleidenden Kindern und werden so zum Segen für andere. Seit vier Jahren ist der Pastoralreferent der Seelsorgeeinheit Bühlertal, Sebastian Döbele, für die Sternsingeraktion in der Liebfrauen-Pfarrei mitverantwortlich. Die Organisation liegt in diesem Jahr erstmals bei den Gemeindeteammitgliedern Heike Hochstuhl und Karin Rauber. Sie werden von Eltern der Sternsinger bei Fahrdiensten in entlegene Gebiete oder bei der Essenszubereitung für die hungrigen Königlichen unterstützt, die sich nach absolvierter Tour am frühen Abend im Pfarrsaal gemeinsam stärken dürfen. Insgesamt sind es fünf Gruppen mit insgesamt 19 Sternsingern, die im Obertal ihre Botschaft in Lied- und in Versform übermitteln und dabei nicht vergessen, mit einem Lächeln um eine Spende zu bitten. Den Türen und Herzen öffnenden Prolog beherrschen die Sternsinger-Teams super-flott, doch würdevoll. Am Schluss der sechs Strophen ihres Textes lautet die frohe Kunde im Obertal: "Christus, dem Herrn, habt ihr freudig gegeben. Er lohne es Euch mit dem ewigen Leben. Es dankt Euch die Dreikönigsschar und wünscht Euch ein gutes neues Jahr." Das Anschreiben des Segens gehört zu den beliebtesten Aufgaben beim Sternsingen und ist vielen Menschen wichtig. Die Sternsinger schreiben mit Kreide 20*C+M+B*17 an die Häuser, was "Christus mansionem benedicat" bedeutet - "Christus segne dieses Haus". In einem feierlichen Gottesdienst am 6. Januar, 9Uhr, in der Liebfrauenkirche, werden die Obertäler Sternsinger zum Dank von Pfarrer Marcolini empfangen, dem sie ihre Spendengaben überreichen. Nach dem Festgottesdienst wird eine Abordnung der Obertäler Sternsinger auch den Patienten und dem Personal in der Max-Grundig-Klinik ihre Segenswünsche übermitteln.

