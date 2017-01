Bä ume müssen neuem Radweg weichen

Die neue Strecke, die der Landkreis bauen lässt, ergänzt die bereits existierenden straßenbegleitenden Radwege zwischen Oberbruch, Moos und Hildmannsfeld. Weiter nach Schwarzach führte bislang nur ein unbefestigter Weg durch den Wald. Nach den Erfahrungswerten der Gemeinde Rheinmünster wählten aber bislang viele Radfahrer, darunter Kinder und Jugendliche auf dem Weg zur Realschule, die direkte Strecke über die Straße. Deshalb pochte Bürgermeister Helmut Pautler auf den Lückenschluss.

Dem ursprünglichen Zeitplan nach hätte dieser schon im Frühjahr 2017 fertiggestellt sein sollen. Doch Landrat Jürgen Bäuerle informierte Mitte November die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, Bau und Planung des Kreistags über eine mehrmonatige Verzögerung. Dafür gebe es mehrere Gründe. So seien die Verhandlungen mit zwei Grundstückseigentümern von Flächen am Ortseingang von Schwarzach gescheitert. Dort sollte eine Querungshilfe entstehen, die nun wegfällt. Deshalb müssten die Pläne überarbeitet werden. Zudem habe sich gezeigt, dass die Entwässerung aufwendig überprüft und optimiert werden müsse.

Darüber hinaus wirke sich auch der PFC-Skandal auf das Projekt aus und treibe die Kosten in die Höhe. Es habe sich herausgestellt, dass der Boden in einem 100 Meter langen Teilstück des geplanten Radwegs belastet sei. Das Material müsse deshalb für 50000 Euro fachgerecht entsorgt werden. Die Gesamtkosten des Projekts stiegen damit von rund 856000 auf 910000 Euro.

Angesichts dieser Probleme rechnet die Landkreisverwaltung nun damit, die Arbeiten erst im Frühjahr 2017 vergeben zu können, wahrscheinlich in einer Ausschusssitzung Anfang Mai. Mit dem Bau solle noch im selben Monat begonnen werden. In der Ausschreibung soll zudem festgelegt werden, dass die Baufirma in den Sommerferien keine Pause einlegt, so dass der Radweg schließlich im September 2017 für den Verkehr freigegeben werden könnte.

Mindestens heute bleibt der Abschnitt wegen der Baumfällarbeiten weiter für den Verkehr gesperrt. Aufgrund des vorhergesagten starken Windes könnte sich die Freigabe verzögern. Die Umleitung erfolgt über die L85.