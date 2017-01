Mit Alban Stolz sorgfältig und gewissenhaft umgehen

BT: Herr Geißler, die Weihnachtsgottesdienste bei St. Peter und Paul sind genauso "ausverkauft" wie die Heimspiele ihres Lieblingsvereins SC Freiburg. Deren Trainer Christian Streich ist auf seine Weise ebenso einmalig, weil authentisch und charismatisch wie Sie. Können Sie teilweise mit diesem Vergleich leben?

Wolf-Dieter Geißler: Ich schätze die Arbeit von Christian Streich sehr. Vor allem, weil er über den Tellerrand hinaus blickt und sich mit gesellschaftlichen und politischen Themen beschäftigt und seine Meinung klar auf den Punkt bringt. Er ist auf seine Art ein Original. Der Vergleich mit ihm ist zwar ungewöhnlich, zugleich aber auch eine Ehre für mich.

Interview

BT: Zu einem guten Trainer gehört aber auch ein gutes Team. Auch über ein solches verfügen Sie.

Geißler: So ist es. Ich verfüge aber nicht über das Team, sondern bin Teil des Teams. Und darüber bin ich froh. Da sind zunächst einmal die beiden Pastoralreferenten Nikolaus Wisser und Heribert Scherer, der Mesner Christian Benner und unsere Sekretärin Andrea Burkert, mit denen ich in einer sehr guten Atmosphäre zusammenarbeite. Nicht zu vergessen die Hunderte Ehrenamtlichen, die sich auf sehr unterschiedliche Weise in über 30 Gruppierungen in unserer Pfarrgemeinde einbringen. Ganz im Sinne unseres Jahresmottos: Die Sache Jesu braucht Begeisterte!

BT: Wie erklären Sie sich den enormen Zulauf bei Gottesdiensten in St. Peter und Paul? An Weihnachten gibt es selbst keine Stehplätze mehr. Da könnte, um im Bilde zu bleiben, bald die Forderung nach Sitzplatz-, Stehplatz- oder gar Saisonkarten laut werden?

Geißler: Die Dauerkarte bekommt jeder bei der Taufe ausgestellt und kann unbegrenzt auf Lebzeit genutzt werden.

BT: Und was, glauben Sie, sind die Gründe für die große Resonanz?

Geißler: Ich glaube, das hat mit unserem großen Engagement und mit der Gottesdienstgestaltung zu tun. Jeder kann eine Gottesdienstform finden, die seinen persönlichen Vorstellungen gerecht wird. So hatten wir an Heiligabend gleich zwei Christmetten; die eine, gestaltet von der Pfarreiband "kreuzundkwer", die andere mit klassischen Weihnachtsliedern. Außerdem gab es eine Krippenfeier für die Allerkleinsten. Am ersten Feiertag sang unser Kirchenchor, begleitet vom Bläserensemble, und am zweiten Feiertag feierten wir einen Familiengottesdienst. Diese Vielfalt ist es, die so viele Menschen motiviert, zu uns zu kommen. Wir haben mit dem Kirchenchor, dem Gospelchor und mit Projektchören gleich mehrere gesangliche Optionen. Außerdem bringen sich die Ministranten und Firmlinge ein.

BT: Wie viele Gläubige fanden über Weihnachten den Weg ins Bühler Münster?

Geißler: Ich gehe von gut 5000 Personen aus. Aber es kommt nicht so sehr auf die Zahl an. Wichtig ist, dass sie Freude empfinden, in großer Gemeinschaft zu feiern. Wir haben viele Anfragen von Bands und Kapellen, und am vierten Advent waren die Petersburger Sängerknaben bei uns. Das alles ergibt eine positive Spirale.

BT: Der SC Freiburg hat auf die Nachfrage reagiert und wird ein neues, größeres Stadion bauen. In Ihrem Fall ist das nicht möglich. Gibt es andere Möglichkeiten, um auf die hohe Resonanz zu reagieren. Beispielsweise durch eine Ausweitung der Gottesdienste?

Geißler: Unsere Seelsorgeeinheit ist mit Pfarrern gut besetzt, so dass wir an Wochenenden allein bei St. Peter und Paul drei Messfeiern anbieten können. Ich hoffe, dass wir diesen Standard noch lange halten können. Allerdings ist auch klar, dass es eines Tages Veränderungen geben wird.

Umbenennung von Stolz-Haus kein Thema

BT: Die Glockenposse ist beigelegt. Sie selbst waren in die Gespräche involviert und hatten sogar einen Auftritt in der Landesschau des Südwestfernsehens. Wie lautet Ihre Bewertung in der Rückschau?

Geißler: Ich habe mich gewundert, dass diese Geschichte eine so breite Basis bekommt. Die Befindlichkeiten der Menschen muss man sicherlich ernst nehmen, auch wenn man es nicht allen recht machen kann. Ich bin froh, dass nun ein Kompromiss gefunden wurde und hoffe, dass alle damit leben können.

BT: In dem Fernsehbeitrag kamen sie relativ kurz weg. Ihre Kernaussage lautete: "Aufgabe der Pfarrgemeinde ist die Verkündigung des Evangeliums. Dazu braucht es nicht des nächtlichen Glockenschlags."

Geißler: Meine Befragung dauerte vielleicht 15 Minuten. Diese wurde dann auf einen einzigen Satz reduziert. Ich hatte versucht, beide Seiten darzustellen. So aber blieb der Eindruck einer "Basta-Kirche" zurück. Ich hoffe aber, das Thema ist jetzt durch.

BT: Sie gelten als große Büttenkanone. In Ihrer Figur als Hausmeister von St. Peter und Paul werden Sie bei der Narrhalla-Sitzung um dieses Thema wohl kaum herumkommen?

Geißler: Ich bin in der Abfolge der Redner erst spät dran. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dann über das Glocken-Thema schon alle Witze gemacht sind. Aber natürlich wäre es schon seltsam, wenn ausgerechnet der "Hausmeister" hierzu nichts sagen würde.

BT: Gerne verzichtet hätten Sie sicherlich auch auf die von Freiburg rübergeschwappte Diskussion um Alban Stolz?

Geißler: Bei einem Gespräch mit den Fraktionsvorsitzenden im Dienstzimmer von OB Schnurr im November habe ich angeregt, das Thema in Bühl nicht überstürzt zu behandeln. In Freiburg hat die Straßennamen-Kommission über mehrere Jahre hinweg getagt, um zu einer entsprechenden Bewertung zu kommen. Das heißt für mich: Wir müssen jetzt nicht die Freiburger Ergebnisse vorschnell übernehmen. Als Bühler Bürgersohn verdient Alban Stolz eine ausgewogene Bewertung. Selbstverständlich sind seine Äußerungen gegenüber Juden und im Übrigen auch gegenüber Frauen aus heutiger Sicht völlig inakzeptabel. Dennoch mus man sehen, dass er ein Kind seiner Zeit war und als Theologe viel Gutes auf den Weg gebracht hat. Stolz war ein Freund von Adolf Kolping, der in Freiburg den ersten Gesellenverein, heute Kolpingsfamilien, gegründet hat. Wir sollten uns deshalb mit großer Sorgfalt und Ausgewogenheit dem Lebenswerk dieses Mannes widmen.

BT: Wie ist das Meinungsbild im Pfarrgemeinderat?

Geißler: Der hat seit der Veröffentlichung der Bewertung der Freiburger Kommission nicht mehr getagt. Ich persönlich habe wenige Rückmeldungen zu diesem Thema bekommen. Die Leute haben das zwar gelesen, beschäftigen sich damit aber nicht sehr. Ich denke, das ist eher eine akademische Diskussion.

BT: Könnten Sie sich eine Umbenennung des Hauses Alban Stolz vorstellen?

Geißler: Eine Umbenennung des Alban-Stolz-Hauses ist derzeit kein Thema für uns. Diese Forderung ist an uns auch nicht herangetragen worden.

BT: Sie sind Präsident des VfB Bühl und Fan des SC Freiburg. Wie werden beide Teams die Saison beenden?

Geißler: Der VfB hat noch zwei Nachholspiele und damit Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Der SC Freiburg steht im gesicherten Mittelfeld. Das kann bis Saisonende gerne so bleiben.