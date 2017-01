"Axel" dreht nur Pirouetten

Bühl/Schwarzwaldhochstraße (gero) - Die große und im Stile einer Unwetterwarnung angekündigte Schneewalze, die mit bis zu einem halben Meter Neuschnee die Skigebiete im Nordschwarzwald hätte plattmachen können, war das Tief "Axel"dann doch nicht. Immerhin: Der Begriff ist im Eiskunstlauf eine feste Größe und für das Schneetief also durchaus sinnhaft. Mit seinen Flocken-Pirouetten schlugen die Liftbetreiber zwar keine Purzelbäume, die durschnittlich 15 Zentimeter Neuschnee bis zum gestrigen Spätnachmittag wärmten deren Herzen dennoch. Ursprünglich hatten die Meteorologen einen Schneesturm, zumindest in den höheren Lagen, bereits in der zweiten Nachthälfte auf dem Schirm. "Axel" hatte sich jedoch für die Tagschicht entschieden und erst um 11 Uhr die Arbeit aufgenommen und dies - entgegen der Erwartungen - bis in Tallagen. Die Schneemänner der Bühler Straßenmeisterei hatten zu diesem Zeitpunkt ihre erste Schicht bereits hinter sich. Um 3 Uhr rückten drei Kolonnen aus, unterstützt von zwei privaten Unternehmen. Manuel Weller, Straßenmeisteranwärter und derzeit Vertreter des urlaubenden Chefs, bekommt an solchen Tagen keine kalten Füße. Er weiß: "Wir sind sehr gut aufgestellt." Und er kann sich auf seine 22 Mitarbeiter zu einhundert Prozent verlassen: "Die bringen einen riesigen Erfahrungsschatz ein, denken mit und sind voll engagiert." Seine Truppe, ist er überzeugt, "kann man nicht mit Gold aufwiegen". Dank des weißen Goldes rotiert auf dem Mehliskopf der kleine Lift seit Dienstag wieder. Drei Tage und drei Nächte lang standen zehn Schnee-Erzeuger im Dauereinsatz. Ruhepausen oder gar -stunden haben die Hersteller und Betreiber für sie nicht vorgesehen; es sei denn, die Temperaturen drehen in den positiven Bereich, oder die Luftfeuchtigkeit ist zu hoch. 3 500 Kubikmeter Schnee produzierten die acht Propellermaschinen und zwei Lanzen und sorgten für eine rund 25 Zentimeter hohe Auflage, berichtet Betriebsleiter Udo Schmöger. Diese auskömmliche Auflage sorgte für ein "reges Treiben auf dem Hang" und gut frequentierte Kurse der auf dem Mehliskopf ansässigen Skischule Laile. Schmöger und sein Team wollen alles daran setzen, um in Verbindung von Natur- und technischem Schnee zum Wochenende auch die großen Lifte in Betrieb zu nehmen. Auf 28 Skitage können bereits die Waldgenossen Seebach als Betreiber des Skilifts Seibelseckle zurückblicken. Betriebsleiter Markus Schnurr spricht von einem "sehr guten Weihnachtsgeschäft". Und das durften die Genossen exklusiv mitnehmen - und zwar im gesamten Schwarzwald. Die fünf Schneemaschinen können aus dem Wasser des Mummelsees bis zu 70 Kubikmeter Schnee pro Stunde erzeugen. Die Skisportler dankten es in Scharen. Am Dienstag zählte Huber gut 1000 Wintersportler. Auch der Bühlertallift Hundseck hockt in den Startlöchern. Auch dort wurde mit Maschinentechnik nachgeholfen. Liftbesitzer Daniel Karcher will die Saison heute um 9 Uhr starten und so lange technisch beschneien, wie es die Temperaturen zulassen. Auf Unterstmatt ist man im Wortsinne ebenfalls präpariert. Auch hier heißt es heute ab 9 Uhr: Rauf auf die Höh', raus in den Schnee! Bernd Schindler, zuständig beim Nationalpark für das Spuren des Loipennetzes zwischen Herrenwies und Zuflucht, kann sich vorstellen, dass heute die Schwarzkopf- und Gaiskopfloipe präpariert werden können. Die Aussichten sind jedenfalls gut. Die kommenden Tage sollen zapfig kalt werden. Auf bis zu minus 20 Grad könnten über Schnee und in Mulden die Temperaturen absacken. Das bedeutet: Schon wieder Akkordarbeit für Propeller und Lanzen. Udo Schmöger schickt an Petrus dennoch einen verspäteten Weihnachtswunsch - frei nach Frank Sinatras Hit: Let it snow, let it snow, let it snow!

