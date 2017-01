Fahrturnier für die ganz Harten

Bühl (red) - Bereits zum dritten Mal veranstaltet der Reit- und Fahrverein St. Leonhard Bühl am morgigen Freitag, 6. Januar, die Bühler Winterchallenge, ein Fahrturnier im Freien. (red) - Bereits zum dritten Mal veranstaltet der Reit- und Fahrverein St. Leonhard Bühl am morgigen Freitag, 6. Januar, die Bühler Winterchallenge, ein Fahrturnier im Freien. Trotz prognostizierter Minusgrade haben sich laut einer Mitteilung mehr als 30 Ein- und Zweispänner angemeldet, um in Dressur- und Hindernisfahren der Klasse A anzutreten. Die Bühler Winterchallenge ist das erste Fahrturnier des Jahres in Deutschland und findet bei jedem Wetter im Freien statt. Die Teilnehmer müssen sich hierbei mit mehreren Schichten Jacken und Pudelmützen gegen die Kälte schützen, während die Pferde mit ihrem dicken Winterfell problemlos mit den hiesigen Temperaturen zurechtkommen. Das Turnier beginnt um 10.30 Uhr mit den Einspännern. Die Zuschauer können gleichzeitig Dressur und Hindernisfahren anschauen, da parallel auf zwei Prüfungsplätzen gefahren wird. Um 13.30 Uhr folgen die Zweispänner. Während der Prüfungen gibt es heiße Getränke und einfache Verpflegung, nach den Siegerehrungen geht es zum Vier-Gänge-Menü in das beheizte Reiterstübchen. Titelverteidigerin ist Laura Oberlin vom gastgebenden Reit- und Fahrverein St. Leonhard, die bei der Winterchallenge 2016 drei Siege einfahren konnte.

