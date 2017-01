Für die einen Sicherheit, für andere Geldmacherei

"Auf den Parktickets steht, dass der Betreiber nicht haftbar ist. Hauptsache Premium-Parkgebühren abkassieren", schreibt ein Facebook-Nutzer auf der Seite "Raststätten- und Autoempfehlungen für Fahrer von Fahrern". Der User nimmt in seinem Kommentar Bezug auf einen Zeitungsartikel, in dem es um die neuen Premiumparkplätze auf dem Eurorastpark in Achern geht.

Seit dem 16. August haben Lkw-Fahrer dort die Möglichkeit, ihr Fahrzeug auf einem besonders überwachten Parkplatz abzustellen - gegen eine Gebühr von vier Euro. "Ich möchte die Parkplätze nicht mehr missen", sagt Eurorastpark-Geschäftsführer Björn Lang. Seit er sie hat, habe es keinen einzigen Fall von Kraftstoffdiebstahl mehr gegeben. Vorher sei das häufiger vorgekommen. Allein die Diebstähle von Transportgut kosteten Speditionen rund 300 Millionen Euro jährlich - Kraftstoffdiebstähle nicht mitgerechnet. Lang weiß: "Das Lager ist heutzutage auf den Straßen." Lagerhaltung gebe es so gut wie nicht mehr. Die Ware der Unternehmen rolle permanent auf den Straßen. Irgendwann aber müssten die Fahrer mal eine Pause machen - dann ist die Ware gefährdet.

Aufgrund der Verluste durch Diebstähle wurde das Logistik- und Gütertransportunternehmen Kühne und Nagel selbst aktiv. Die Firma mit Sitz in der Schweiz ließ eine Risikobewertung für die Rasthöfe in Deutschland vornehmen und veröffentlichte seine Ergebnisse. Anhand derer konnten Speditionen und Lkw-Fahrer ablesen, an welchen Rasthöfen die Wahrscheinlichkeit hoch ist, bestohlen zu werden und wo nicht. Der Eurorastpark in Achern wurde als "gefährlich" eingestuft. Weil eine solche Kategorisierung auf Dauer schlecht für das Geschäft von Lang und allen ist, die in der Kategorie "gefährlich" sind, entschloss sich Veda, etwas zu unternehmen.

Das Ergebnis sind sogenannte Quality- und Premiumparkplätze. Die sind eingezäunt, videoüberwacht und hell beleuchtet. Es geht laut Lang um Abschreckung. Natürlich könne er nicht für eventuelle Diebstähle haften. Dafür gebe es die Gütertransportversicherung, die jede Spedition hat. Er könne aber helfen, Diebstähle aufzudecken.

"Kürzlich wendete sich die Polizei an mich", berichtet Lang. Ein Lkw-Fahrer sei aufgewacht und habe einen Diebstahl bemerkt. Lang konnte mit seinen Videoaufnahmen helfen - den Schaden von 3000 Euro bekommt die Spedition des Fahrers nun erstattet. In einem zweiten Fall war ein Fahrer übers Wochenende auf dem Premiumparkplatz in Achern gestanden. Am Sonntag habe er bemerkt, dass seine Plane aufgeschlitzt war. Mit den Videoaufnahmen konnte Lang dann sehen, dass der Fahrer am Freitag mit einer bereits aufgeschlitzten Plane angekommen war. Die Tat hatte sich also bereits vor der Anfahrt nach Achern ereignet.

Die Reaktionen der Lkw-Fahrer seien gemischt. "Die einen finden es super, die anderen sagen, dass ihr Chef die Kosten nicht übernehmen würde", erzählt Lang. Dabei seien diese vergleichsweise gering. Die positive Resonanz überwiege aber. Derzeit habe er eine Auslastung bei den Premiumparkplätzen von etwa 80Prozent. Der Eurorastpark-Geschäftsführer ist sich sicher, dass die Quote steigen wird. Und zu den vier Euro, die Lkw-Fahrer bezahlen müssen, sagt er: "In zwei Jahren kümmert sich keiner mehr darum." Erste Anzeichen dafür gibt es schon. So schreibt ein anderer Facebook-Nutzer: "Bei diesen Parkplätzen geht es nicht um die Haftung, die Ware ist ja dank Transportversicherung versichert. Das Ziel ist die Abschreckung und Aufklärung."