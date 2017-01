Pfundskerle verwöhnen mit Sahnestückchen

Einer hatte sozusagen ein Heimspiel: Lothar Böhler, Bassist der Feldberger, veranstaltet mit seiner Bühler Agentur "artmedia" diese Tournee. Dass der Abend nicht ausschließlich gefühlvoll werden würde, machte schon Geri, der Klostertaler, deutlich. Er enterte die Bühne mit der gesungenen Feststellung: "Das gibt heut 'ne Sause". Geri, eigentlich Gerhard Tschann, hat sich als Namenszusatz "der Klostertaler" gewählt, weil er Mitglied dieser 2010 aufgelösten Band war. "Heimat ist dort, wo die Berge sind", Siegertitel im Grand Prix der Volksmusik, durfte im Bürgerhaus nicht fehlen, denn er fügt sich bestens ins Konzert-Motto ein - und Geri hat ihn komponiert.

Dass der Vorarlberger nicht nur über angenehme Stimme und gewinnenden Charme verfügt, sondern auch auf etlichen Instrumenten bestens zu Hause ist, bewies er mehrfach: Er entlockte seinem fix auszufahrenden Teleskop-Alphorn sonore Bergheimat-Töne, griff beim Sirtaki "Helena" gekonnt in die Knöpfe seiner diatonischen Handharmonika und blies stimmungsvoll den Dudelsack in "Wir sind alle Kinder der Berge".

Verblüffend gut, was die Wildecker Herzbuben boten: Sie ließen ihre Zuhörer mit prächtigem Duettgesang nicht nur nostalgisch in ihren Top-Hits wie "Herzilein" schwelgen, sondern schwärmten mottogemäß: "Am schönsten ist es daheim, nur ich und du ganz allein." Jubel ernteten die "Pfundskerle" aus dem Grenzgebiet Hessens zu Thüringen mit der Hessen-Hymne "Ich grüß' Dich, o Heimat, Du herrliches Land". Das Publikum stimmte als Chor textsicher ein in: "Ich wandre ja so gerne, am Rennsteig-Lied durch das Land", die Thüringen-Hymne. "Herzbube" Wilfried Gliem schlüpfte gekonnt in John Denvers Rolle, um mit "Country Roads" West-Virgina als Heimat zu preisen. Zu welchen Leistungen die Wildecker fähig sind, zeigten sie in Bravourstücken: Die Oper-Arie "La Donna é mobile" sang Gliem mit strahlendem Tenor.

Mit dem offiziellem Titel "Musikalische Botschafter des Schwarzwaldes" geadelt und in diesem geboren, konnten die Feldberger gar nicht anders, als das wald- und wiesenreiche Mittelgebirge zu loben, aber sie weiteten den Blick: "Heimat ist mehr als Wiesen, Täler und Höhen. Heimat, das ist der Ort, wo Du glücklich bist und wieder Frieden in Deiner Seele ist." Hansy Vogt an der Gitarre, zugleich Front- und Strahlemann der Band, Chris Laubis am Akkordeon, Joe Kuttruf am Schlagzeug und Lothar Böhler am E-Bass erwiesen sich als in jahrzehntelanger Bühnenkarriere gereifte, exzellente Live-Musiker, wirkungsvolle Stimmungskanonen und gefühlvolle Balladen-Sänger. Sie ernteten Jubelstürme mit ihrem knackigen SWR-4-Hitparaden-Siegertitel "1000 Träume" und mit ihrem sehnsüchtigen "Die Welt von ganz weit oben seh'n". Chris Laubis schmachtete à la Danyel Gérard die Liebeserklärung an "Butterfly". Zum Finale heizten die Feldberger die Stimmung mächtig an: Sie entfachten beim Publikum Mitsingorkane von "Schneewalzer" über "Schatzi, schenk' mir ein Foto" bis "Logo, logo, alles logo". Ende furios, alles furios.