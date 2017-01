Pfetzer nimmt die Bürger in die Pflicht

Zunächst aber griff er das von ihm im Vorjahr präsentierte Bild des "Erfolgsrezeptes Hefeteig" auf und stellte rückblickend fest, dass einige "Hefeteigprojekte" richtig gut aufgegangen seien: Die neue Ortsmitte, das öffentliche WLAN, die Gemeinde-App und die neuen e-Tankstellen. Die erfolgreiche Marketingkampagne "Ottersweier baut auf" werde unter dem Namen "Ottersweier lohnt sich" fortgeführt.

Als "Schwarzwälder Kirschtorte" bezeichnete er den Lindenkreisel, der in Zusammenarbeit von Land, Landkreis und Gemeinde in Rekordzeit entstanden sei. Das Ferienprogramm mit der Lebenshilfe, das neue Gemeindeleitbild, der Umbau des FVO-Hartplatzes in einen Rasenplatz und das Breitbandprojekt seien weitere gelungene Teigprojekte. "Der Teig für das Breitbandprojekt, in dem sieben Gemeinden miteinander kooperieren, musste noch nicht mal in den Backofen, um im High-Speed-Tempo aufzugehen", freute sich Pfetzer und blickte nach vorne: "Genauso könnte es 2017 eigentlich weitergehen, denn wir haben Vorhaben mit zukunftsweisendem Charakter im Gemeindeköcher."

Dazu zähle der erste Bauabschnitt für den Glasfaseranschluss, der Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens, die Sanierung des Gemeindezentrums, die Erschließung des Gewerbegebietes Brandeichenfeld-Süd, die Integrationsarbeit für die Flüchtlinge und der Rasenplatzbau in Unzhurst. "Die Themenauswahl zeigt, dass wir am Ball sind und im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten Ottersweier weiter entwickeln."

Und dennoch fielen ihm als Bürgermeister bei genauerem Hinsehen seit einiger Zeit Risse im sonst so formschönen Gebilde der Gemeinde auf. Es sei zu beobachten, dass der Gemeinsinn schwinde. Im Zeitalter Neuer Medien sei es einfach, Ansprüche an die öffentliche Hand zu artikulieren, mit dem Finger auf andere zu zeigen, wenn es doch gelte, selbst Verantwortung zu übernehmen. So hätten Vereine zunehmend Probleme, Vorstandsmitglieder zu gewinnen. Gleichzeitig werde das Angebot gerne genutzt - möglichst günstig und ohne Verpflichtung.

Die Betreuungsansprüche in Kindergärten und Schulen würden immer höher, bei jeder Verunreinigung des Gehwegs werde nach dem Bauhof gerufen. Wer in Ottersweier wohne, der genieße den dörflichen Charakter und eine gute Infrastruktur. "Doch all das ist kein Selbstbedienungsladen. Es gibt eine Bürgerpflicht, aktiv seinen Beitrag zum harmonischen Miteinander zu leisten", lehnte Pfetzer das Anspruchsdenken ab und rief zu einem Richtungswechsel auf: "Nutzen wir das neue Jahr um eine Lanze für eine neue Kultur des Gemeinsinns zu brechen!" Für die kritische Analyse und seinen Aufruf erhielt der Ottersweierer Bürgermeister beim anschließenden Empfang viel Zustimmung. Mit ihrem neuen Dirigenten Hilger Honauer begleiteten die Original Himbeer-Musikanten aus Unzhurst die Gäste musikalisch schwungvoll ins neue Jahr.