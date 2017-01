Hoher Schaden und doch Glück

Ein glücklicher Umstand war auch, dass ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer die Feuersbrunst an der abgelegenen Ostseite des Gebäudekomplexes am Mittwoch gegen 23.25 Uhr entdeckte und umgehend über den Notruf 112 Alarm schlug. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrschleifen aus der Kernstadt und Eisental standen Teile der Fassade bereits lichterloh in Flammen. Kommandant Günter Dußmann alarmierte daraufhin zusätzlich die Abteilungen Balzhofen und Vimbuch nach.

Das Feuer hatte sich zu diesem Zeitpunkt unter die Blechhaut gefressen und auf das Dach übergegriffen, so dass eine Bekämpfung hauptsächlich aus der Luft als wirksam erschien. Deshalb wurde aus Baden-Baden eine weitere Drehleiter angefordert.

Reichlich "Nahrung" fanden die Flammen in Holzbalken und Styropor. "Es war unsere wichtigste Aufgabe, ein Übergreifen des Feuers über das Dach zu verhindern", gab Dußmann die Einsatztaktik aus. Und diese ging unter den Augen von Kreisbrandmeister Heiko Schäfer auch auf. Nachdem die Blechverkleidung an mehreren Stellen aufgerissen wurde, waren die Flammen von der "Nahrungskette" weitgehend abgeschnitten und konnten erstickt werden.

Im Einsatz war außerdem der DRK-Kreisverband Bühl/Achern, unter anderem mit den Schnelleinsatzgruppen Rebland und Bühlertal. Insgesamt hatte das Rote Kreuz 25 Personen und sieben Fahrzeuge aufgeboten. Sie versorgten die zahlreichen Rettungskräfte unter anderem mit warmen Getränken.

Am Donnerstag nahmen Brandsachverständige von Polizei und Versicherung die Ermittlungen auf. Konkrete Hinweise zur Ursache liegen noch nicht vor. Ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden. Die Halle ist in den Nachtstunden mit einer Rundum-Beleuchtung gesichert. Außerdem lagerten am Boden mehrere Holzpaletten mit leeren Weinkisten aus Kunststoff.

Kellermeister Leo Klär, der in der Nacht an seinem Wohnort Kappelrodeck verständigt wurde und umgehend nach Eisental eilte, konnte am Donnerstagmorgen aufatmen: Der Kellerbereich und die Abfüllanlagen wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Auch Maschinen kamen nicht zu Schaden. Bei einem Brand im Herbst, weiß er, "hätten wir ein echtes Problem gehabt." Dann wird die Halle für die Traubenverarbeitung benötigt.

Der neue Jahrgang 2017 wird ab 4. September gelesen. Genügend Zeit also, "um alles in Ordnung zu bringen", so Klär. "Wir haben keinen Druck."