Landesehrennadel für Jürgen Lauten

In seiner Laudatio erwähnte Oberbürgermeister Hubert Schnurr die Voraussetzungen für die Verleihung dieser Auszeichnung durch den Ministerpräsidenten. Jürgen Lauten habe sich, so OB Schnurr, durch seine Aktivitäten im Vereinsleben und durch sein soziales Engagement mehr als würdig für diese Ehrung erwiesen.

So ist Lauten Gründungsmitglied der im Jahr 1992 ins Leben gerufenen Schartenberghexen und als Oberzunftmeister bis zum Jahr 2016 an der Spitze des Vereins, so Schnurr. Mit ihren vielfältigen Aktivitäten bereicherten die Hexen das Leben im Ort, unter anderem mit der Straßenfasnacht. Aber auch bei der Planung des Winzerfests oder sonstiger Festivitäten sei auf die Schartenberghexen Verlass. Weit über die Ortsgrenzen hinaus genieße auch das Hexentheater einen guten Ruf, das seit über 20 Jahren die Theaterfreunde alljährlich begeistere und bei dem Jürgen Lauten immer wieder mit einer "tragenden Rolle" glänze.

Sehr bemüht sei Jürgen Lauten auch um das soziale Miteinander im Ort, so der OB. Er war Initiator zur Gründung des Eisentäler Dorfladens, dem eine jahrlange Planung vorausging, bis er im Jahr 2013 eröffnet werden konnte. Ein Erfolgsmodell, das man im Ort nicht mehr vermissen wolle. Auch einige soziale Arbeitsgruppen wie "Zeitbank plus" oder das Demenzkaffee im Pfarrheim stünden unter seiner Leitung. Politische Verantwortung übernahm Lauten im Jahr 2006 als Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes. Als Ortschaftsrat ist er seit 1995 mit viel Engagement kommunalpolitisch tätig. Seit 2015 hat er das Amt des ehrenamtlichen Ortsvorstehers inne und bestimme somit auch die Geschicke des Dorfes. Ein Herzensanliegen seien ihm die örtlichen Vereine. Sie seien für Lauten der Motor der Gesellschaft und sorgen so für ein gutes gemeinschaftliches Zusammenleben. Viel Applaus dann für den Geehrten bei der Übergabe der Ehrennadel und der Urkunde in Verbindung mit einem Präsent der Stadt durch OB Hubert Schnurr.