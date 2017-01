Mostwaage zeigt 173 Grad Öchsle an

Das Thermometer zeigte minus neun Grad an, als 20 Erntehelfer um 7.30 Uhr mit der Lese der gefrorenen Trauben beginnen konnten. Um 9 Uhr waren drei große Bütten mit den wertvollen Trauben gefüllt. Während sich die durchgefrorenen Lesehelfer mit allerlei Getränken wieder auf Normaltemperatur bringen konnten, begann im Kelterhaus der Baden-Badener Winzergenossenschaft die Pressung der gefrorenen Trauben. Die Mostwaage zeigte bei der ersten Messung bereits 173 Grad Öchsle an, und Kellermeister Leo Klär freute sich über die stolze Menge von 500 Liter bestem Eisweinmost. Dieser wird in den kommenden Wochen zu einem edlen Süßwein vergären und dann in der Flasche reifen.

In den Verkauf kommt der 2016er Riesling Eiswein dann spätestens zum kommenden Weihnachtsfest.