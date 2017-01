Das Rückgrat der Flotte in Stein gemeißelt

Bühl/Ottersweier - Er ist das Rückgrat der imperialen Flotte, die Visitenkarte des galaktischen Imperiums: der Sternenzerstörer mit 500 Turbolasern und Ionenkanonen. Und er ist derzeit bei der Bühler Steinbildhauerei Jacobs im Froschbächel zu bestaunen. Er steht dort zwar nicht in der Originallänge von 1600 Metern, und auch die Bewaffnung ist nur angedeutet, aber immerhin ist er 110 Kilogramm schwer und über einen Meter lang. Es ist eine kleine Version des legendären Raumschiffes aus der Star-Wars-Saga - gemeißelt aus Stein.

Diese Sensation war sogar der "Bild"-Zeitung einen Bericht wert. Das Blatt ließ sich zum Wortspiel "Stein-Wars" hinreißen und sprach in den Worten von Meister Yoda: "Den Meißel ansetzen Du musst". Im Mittelpunkt des Berichts stand allerdings ein anderer Meister: Florian Weber aus Ottersweier, Steinmetz- und Steinbildhauer-Meister und staatlich geprüfter Techniker und Gestalter der Fachrichtung Stein. Den Sternenzerstörer fertigte er zum Start des neuen Star-Wars-Films "Rogue One" an. Bereits vor zwei Jahren schuf er außerdem einen Darth Vader aus dunklem Diabas-Gestein. Jeweils über 100 Stunden investierte er in die Kunstwerke, die er in seiner Freizeit aus einem Steinklotz mit Hammer und Meißel herausholte. "Ich klopf' es raus, mach nur das weg, was zu viel ist", erklärt er im Gespräch mit dem BT.

Wenn ein Steinblock mal länger liegt, er ihn immer wieder sieht, dann entwickelt sich eine Idee. Und da sein Chef Hans-Jürgen Jacobs großzügig das Material zur Verfügung stellt, entstehen in einem mehrjährigen Prozess solche viel bewunderten Kunstwerke.

Derzeit arbeitet Weber an einem Grizzly-Bären, den er rausklopft. Während die Zähne im aufgerissenen Maul schon perfekt moduliert sind, ist der untere Teil des Steins noch gar nicht bearbeitet. "Das ist nicht die reine Lehre, denn eigentlich macht man zuerst das Grobe weg, um die Proportionen zu sichern", sagt der Meister: "Ich arbeite anders, ich hab das räumliche Vorstellungsvermögen und ein gutes Gefühl für Proportionen."

Als Florian Weber mit der Lehre als erster Auszubildender von Jacobs begann, war noch gar nicht klar, dass sich dieser Beruf als so perfekt herausstellen würde. Interessanterweise wurde ihm die Bildhauerei zwar nicht in die Wiege, aber doch in die Kinderstube gelegt. Als Kind waren die Otterschwierer Leimewängscht sein Heimatverein. Papa Erwin Weber mischte nicht nur als Zunftrat, sondern auch in der Bütt die Kappensitzungen auf. So nahm Florian am Ferienprogramm der Narrenzunft teil, wo Waldemar Friedmann mit den Kindern Ytong-Steine bildhauerisch bearbeitete.

Dann folgte als Jugendlicher ein Abstecher in die Malerei und in die Kunstschule von Klaus Wiener. Schnell merkte der junge Bildhauer, dass die Arbeit mit dem Stein das Richtige war: "Dieses räumliche Freidenken kann ich hier viel besser entfalten."

Florian Weber, der in seiner Freizeit nicht nur meißelt, sondern auch für den FV Ottersweier im Tor steht, ist in der Bachstraße aufgewachsen. Da war es nur natürlich, dass ihm der Dorfbach als Gestaltungsfläche gleich mehrfach in den Sinn kam. So hat er - nach einem Vorbild in Freiburg, wo die Schule für die Bildhauer residiert - ein Stein-Krokodil gefertigt. Es sollte im Dorfbach einen Platz bekommen, mit aufgerissenem Maul und nach einem Fisch schnappend. Allein die Sponsoren für diese einmalige Sehenswürdigkeit blieben bisher aus. Einen Plan hat der Steingestalter auch für einen Ort bachaufwärts ausgetüftelt, für den Sonnenplatz. Anlässlich seiner Technikerprüfung hat er die Freifläche mit einem Weg zwischen Hauptstraße und Bachlauf überplant. Auf der Hälfte der Strecke mündet der Weg in einen zentralen Sonnenkern mit 70 Stelen, die von im Boden versenkten LED-Leuchten angestrahlt werden. Als "Sonnenstrahlen" sieht der Plan geschwungene Sitzbänke vor. Aber auch diese Vision ist vorerst in der Schublade verschwunden - die Realisierung wäre teurer als das Ottersweierer Dorfbach-Krokodil.