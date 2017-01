Bühlertal will auf Kreditaufnahmen verzichten

Die große Resonanz wertete er als Bestätigung für das gute Miteinander. Im Rahmen des Jahresrückblicks dankte er den Bühlertälern für das entgegengebrachte Vertrauen bei seiner Wiederwahl. Mit ganzer Kraft wolle er alles daransetzen, diesem Vertrauen gerecht zu werden.

Nach einem Jahr habe sich die Geschäftsstelle des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord gut etabliert, informierte der Rathauschef. Das Zusammenspiel zwischen dem Naturpark und der Gemeinde Bühlertal funktioniere hervorragend und lasse positiv in die Zukunft blicken. Für den 22.Oktober kündigte er mit der Naturpark-Genussmesse eine Großveranstaltung an. Als größte bevorstehende Baumaßnahme skizzierte er die Neukonzeption des Rathauses, für das 2,6 Millionen an Baukosten veranschlagt sind und für das 1,2 Millionen Fördermittel zur Verfügung stehen. Mit der Fertigstellung rechnet die Verwaltung im Frühjahr 2019. Das Bauamtsgebäude in der Hauptstraße 135 sei mittlerweile geräumt, man warte auf den Abriss. Die Bauarbeiten würden die Arbeitsbedingungen der Rathausmitarbeiter in den kommenden beiden Jahren erschweren.

Auch etliche Privatleute seien ins städtebauliche Förderprogramm eingestiegen. Zwölf Bauherren hätten zusammen zirka 900 000 Euro in ihre Gebäude investiert für energetische Sanierung. Dies habe das Land mit 60 000 Euro und die Gemeinde mit 40000 Euro bezuschusst. Als "Meilenstein" bezeichnete Braun die Anschlussarbeiten im Boosweg an das öffentliche Kanalnetz. Als nächstes großes Projekt stehe nun die weitere Sanierung der Hindenburgstraße bevor.

Mit der Fertigstellung des Gertelbachsteiges werde im Spätjahr 2017 gerechnet. "Die im Oktober begonnenen Arbeiten gehen zügig voran. Die Gertelbacher Wasserfälle werden weiter an Attraktivität gewinnen", informierte Braun und lenkte den Blick auf die Parksituation, die durch Verkehrslenkung verbessert werden müsse. Für die Neuausrichtung des Museums Geiserschmiede habe man Leader-Fördermittel beantragt.

Einen Großteil seiner Rede widmete Braun den ehrenamtlich Tätigen. Er nannte unter anderem die Flüchtlingsbetreuung, den Bau des Kunstrasenplatzes, die Aktivitäten des Fördervereins Engelsberg, den Erfolg der Kulturreihe "Live im Gewölbekeller", die Arbeit der Bürgerbeauftragten und die Aktion "Im Tal der 1000 Lichter". "Die Ehrenamtlichen tragen in Bühlertal zu einer Bürgergesellschaft im besten Sinne bei. Wir sind froh und dankbar, dass wir sie haben und uns auf sie verlassen können." Wer sich engagiere, fühle sich dem Allgemeinwohl verpflichtet. Braun appellierte, auch künftig respektvoll und fair miteinander umzugehen. Er wandte sich gegen jede Art von verbaler Entgleisung, wie sie in sozialen Netzwerken anzutreffen sei.

Kurz ging Braun auf den Haushalt ein, der ein Gesamtvolumen von mehr als 21 Millionen hat und der in der nächsten Ratssitzung verabschiedet wird. Er strebe in den nächsten Jahren die Vermeidung von Kreditaufnahmen an. Musikalisch umrahmt wurde der Neujahrsempfang vom MGV Eintracht Gertelbach unter der Leitung von Silvia Jürges.