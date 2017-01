Eine Altschweierer Institution im Obst- und Gartenbau Bühl (cid) - "Eine besondere Ehre" nannte es Oberbürgermeister Hubert Schnurr, "beim Altschweierer Neujahresempfangs eine Landesehrennadel überreichen zu dürfen". Diese könnten nur Bürger erhalten, die sich durch ehrenamtliche Tätigkeiten in Vereinen und Organisationen mit kulturellen, sportlichen oder sozialen Zielen besonders verdient gemacht hätten. "Ein solcher Bürger ist Willibald Meier", betonte der Oberbürgermeister. Er bat den ahnungslosen und völlig überraschten Ehrenvorsitzenden des Altschweierer Obst- und Gartenbauvereins, nach vorn zu kommen. "Eigentlich wollte ich heute Abend daheimbleiben", meinte dieser mit trockenem Humor. Aber seine Ehefrau Gabi, die eingeweiht war, habe unbedingt zum Empfang gewollt. In seiner Laudatio ging der Oberbürgermeister auf Willibald Meiers ehrenamtliches Engagement ein, das ganz eng mit dem bereits 1905 gegründeten Obst- und Gartenbauverein Altschweier verbunden sei. "Von Jugend an hat sich Willibald Meier für den Obst- und Weinbau interessiert, und die Arbeit mit diesen Kulturpflanzen hat sein Leben bis heute geprägt." Meier erlernte den Gärtnerberuf, Fachrichtung Obstbau, und war bis zum Ruhestand im Landschaftspflegebetrieb des Landratsamts Rastatt tätig. Bereits mit 23 Jahren trat er in den Obst- und Gartenbauverein Altschweier ein, übernahm 1968 Verantwortung als stellvertretender Vorsitzender und wurde 1985 zum Vorsitzenden gewählt. 17 Jahre stellvertretender Vorsitzender und 30 Jahre Vorsitzender waren 2016 dankbarer Anlass für den Verein, Meier zum Ehrenvorsitzenden zu ernennen. Sein Fachwissen, seine Kompetenz im Obst- und Gartenbau und seine hervorragende Arbeit finden bis heute höchste Anerkennung. Unter seiner Ägide wurden unzählige Lehrfahrten durchgeführt, 1994 beziehungsweise 1996 ein Obst- und Weinbaulehrpfad in Altschweier angelegt, 2005 das 100-jährige Vereinsbestehen gefeiert und 2013 das Sortenerhaltungsquartier und ein Obstlehrgarten geschaffen. Aber auch Fachvorträge, jährliche Schnittkurse, Pflanzaktionen und die ideenreiche Teilnahme an den Bühler Zwetschgenfestumzügen standen auf seiner Agenda. 30 Jahre lang war Willibald Meier für den Kreis-Obst-und Gartenbauverband Rastatt/Bühl als Beisitzer tätig, leitete 20 Jahre den Arbeitskreis Erwerbsobstbau als Vorsitzender und war bis 2016 Prüfer bei kommunalen Baumwarteprüfungen. In Jugendtagen leitete er außerdem die katholische Landjugend, sang über 40 Jahre beim Sängerbund Altschweier und wurde 1998 zu dessen Ehrenmitglied ernannt. Auch bei der Feuerwehr-Abteilung Altschweier war Willibald Meier für das Gemeinwesen im Einsatz. Unter dem Beifall der Neujahrsgesellschaft dankte ihm Oberbürgermeister Hubert Schnurr für diese Lebensleistung, überreichte Urkunde, Landesehrennadel und Präsente der Stadt Bühl. Gabi Meier, der unterstützenden Frau an Willi Meiers Seite, dankte der Oberbürgermeister mit einem Blumengruß.

