Bühler Müll wandert jetzt ins Murgtal

Von Holger Siebnich Bühl - Die Müllumladestation in der Dieselstraße wird selbst zum Entsorgungsfall. Die Anlage hat keine Zukunft, weil der Landkreis Rastatt in der benachbarten Hurststraße einen Wertstoffhof errichten lässt. Dessen Fertigstellung verzögert sich zwar voraussichtlich bis zum September, es gibt aber bereits eine erste Konsequenz des Projekts. Der Restmüll aus der Region Bühl wird seit Jahresbeginn zur Deponie in Gaggenau-Oberweier gekarrt. Dass der Inhalt der grauen Tonnen aus dem südlichen Landkreis einmal dort landen wird, steht schon seit 2014 fest. Damals fasste der Kreistag den Grundsatzbeschluss, als Ersatz für die überlastete Müllumladestation in der Dieselstraße einen neuen Wertstoffhof in Vimbuch bauen zu lassen. Dieser bietet zwar deutlich mehr Platz als der alte Standort, trotzdem wird es dort im Gegensatz zum bisherigen Konzept keinen Umschlag für den Restmüll aus kommunaler Entsorgung mehr geben. Dies hat nach Darstellung der Landkreisverwaltung mehrere Gründe. So sollen im Vimbucher Gewerbegebiet Konflikte mit angrenzenden Betrieben wegen Geruchsbelästigungen vermieden werden. Außerdem sehen die Verantwortlichen wirtschaftliche Vorteile. Zum einen werde der Bau des neuen Wertstoffhofs dadurch billiger, zum anderen könne die Deponie im Murgtal durch den Restmüll aus der Region Bühl besser ausgelastet werden. Beim Spatenstich für den Neubau im Januar 2016 sah der Zeitplan noch vor, dass die Anlage im Frühjahr 2017 in Betrieb geht. Doch mehrere Probleme in der Bauphase machten dem einen Strich durch die Rechnung (wir berichteten). Jetzt geht der Landkreis von September als Startzeitpunkt aus. Bis dahin ist die Müllumladestation in der Dieselstraße noch in Betrieb. Bürger und auch Gewerbetreibende können dort nach wie vor Sperrmüll oder Bauschutt abgeben. Die Mitarbeiter der Mittelbadischen Entsorgungs- und Recyclingsbetriebe (MERB) steuern trotzdem schon seit dem Jahreswechsel am Ende ihrer Graue-Tonne-Tour das Murgtal an. Das hat nach Auskunft von Gisela Merklinger, Sprecherin des Landratsamts, formale Gründe. So seien die Verträge zwischen Landkreis und Entsorgungsunternehmen zum Jahreswechsel verlängert worden. In der neuen Vereinbarung sei als Ziel des Restmülls gleich die Deponie in Oberweier festgezurrt worden. Die einfache Strecke dorthin beträgt von Bühl aus rund 30 Kilometer. Kathrin Gerber-Schaufler vom Unternehmen MERB sieht darin aber trotzdem kein Problem. "Wir sind ohnehin für die Müllentsorgung in einem sehr großen Gebiet zuständig", sagt sie. Durch eine gute Planung der Routen ließen sich unnötige Fahrten vermeiden. So könnten die Müllwerker auf ihrem Weg vom südlichen Landkreis in Richtung Murgtal noch in anderen Gemeinden auf der Strecke Tonnen leeren. Im Moment sei das Unternehmen noch dabei, die Details abzustimmen. Unterm Strich stünden zwar einige Mehrkosten, finanziell und logistisch stelle das neue Konzept die Firma aber "sicher nicht vor unlösbare Probleme". Merklinger ergänzt, dass durch die Änderung keine große Müllkarawane quer durch den Landkreis zieht. In Summe handle es sich um 2360 Tonnen im Jahr, was einem bis eineinhalb Lkw pro Tag entspreche. "Eine geringe Menge", meint die Pressesprecherin. Angesichts dieser Dimensionen könne die Landkreisverwaltung auch die Aufregung im Gaggenauer Stadtteil Oberweier schwer nachvollziehen, wo Ortsvorsteherin Rosalinde Balzer vor Belastungen für die Anwohner gewarnt hatte. Anrainer der Müllumladestation in der Dieselstraße dürfen sich dagegen freuen. Wenn der neue Wertstoffhof voraussichtlich im Herbst in Betrieb geht, gehen dort endgültig die Lichter aus. "Dann sind wir als Betreiber verpflichtet, die Anlage zurückzubauen", erklärt Kathrin Gerber-Schaufler.

