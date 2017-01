OB kündigt Sanierung der Bachschloss-Schule an

Für die Initiativgruppe sei das Jahr sehr schmerzlich geworden, als sie die Nachricht erreichte, Ernst Riebel sei verstorben. Dieser sei der Ideengeber gewesen, um hier - wie in den anderen Stadtteilen lange üblich - einen Neujahrsempfang zu etablieren. 2004 habe der erste stattgefunden, 70 Jahre nach der Eingemeindung Kappelwindecks in die Stadt Bühl. "Die diesjährigen Vorbereitungen sind uns nicht leicht gefallen, denn wir alle trauern mit Claudia Riebel und vermissen Ernst Riebel sehr. Sein Wissen, sein Humor, seine offene, herzliche, hilfsbereite Art und sein Engagement werden uns fehlen", sagte Eckert, eine ehrende Gedenkminute einleitend.

Neben ihr brachten sich heuer Gottfried Tschan, Claudia Riebel, Ingeborg und Hermann Deschner, Edda und Manfred Seifried sowie Ulrike und Joachim Schindler aktiv in die Arbeit der Initiative ein.

In ihrem Fazit zu 2016 erinnerte Eckert an Höhepunkte wie die 66-Jahr-Feier des Allda, das Jubiläum 250 Jahre Pfarrkirche St. Maria , die neu geschaffene Kappler Genusstour und Hermann Deschners neue Führung um den Kappler Lindenbaum. Eckert stellte fest: "Es ist gut, dass wir so wohnortsnah ein gutes schulisches Angebot haben." Die neu von Constanze Velimvassakis geleitete Bachschloss-Schule habe beim Besuch von Kultusministerin Susanne Eisenmann hohe Anerkennung erhalten. Der Verein "Der kleine Stern", der sehr engagiert das Caritas Baby Hospital in Bethlehem unterstütze, habe sein 15-jähriges Bestehen gefeiert, so Eckert.

Oberbürgermeister Hubert Schnurr schilderte ausführlich das 2016 Geschaffene und die als "Prozess Bühl 2025" ermittelten Zukunftsziele. "Von den im Haushaltsplan 2017 vorgesehenen 12,4 Millionen Euro Investitionsausgaben fließt ein gutes Drittel in unsere Stadtteile, allerdings ohne Kappelwindeck", sagte Schnurr. Nicht unerhebliche Mittel seien jedoch für Sanierung und Umbau der Bachschloss-Schule/-Halle für 2017 eingeplant. Derzeit saniere die Stadt ihr Gebäude in der Klotzbergstraße 1 grundlegend, betonte der OB.

Mit bezaubernden Liedern brachte sich der Gesangverein "Windeck" in den Neujahrsempfang ein. Dirigiert und am Klavier begleitet von Almut Grißtede, sang er ausdrucksstark Hubert von Goiserns "Weit, weit weg". Das Jugendorchester der Kappelwindeck-Musikanten, geleitet von Simon Huck, begeisterte mit ausgereiftem Spiel, etwa in "John Williams' Movie Adventures"; schloss man die Augen, konnte man glatt vergessen, dass ein Nachwuchsensemble spielte.

Nach dem Badner Lied lud die Initiativgruppe - ermöglicht durch Sponsoren- und Publikumspenden - zum Plaudern bei leckeren Häppchen und Tröpfchen ein.