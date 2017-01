Vimbuch zieht an einem Strang

"Wir können die Weltpolitik nicht beeinflussen, aber wir können unsere Kraft und Zeit dort einsetzen, wo man etwas bewirken kann", sagte Ortsvorsteher Manuel Royal und forderte die Besucher auf, ihren Ort so lebenswert wie möglich mitzugestalten.

"Man kann hier schon gut leben", rief er angesichts der Haushaltssituation der Stadt Bühl zu Bescheidenheit auf. Im vergangenen Jahr wurden einige kleinere, sinnvolle Investitionen getätigt. Beispielsweise wurden die letzten alten Fenster an der Tullaschule erneuert. Außerdem hat der Ort ein neues Buswartehäuschen samt barrierefreier Haltestelle erhalten. Im neuen Baugebiet wurden bereits die ersten Häuser errichtet. "Hoffen wir, dass dort viele Feuerwehrmänner, Sänger und Sportler einziehen", wünschte Royal auch den Vereinen weiter guten Zulauf und Unterstützung, "schließlich leisten sie Beeindruckendes das ganze Jahr über." Ihnen sowie den Ortschaftsräten und der Kirchengemeinde galt auch sein besonderer Dank für das geleistete Engagement im Ort. So ziehe man gemeinsam an einem Strang wie beim Dorffeschd oder beim Neujahrsempfang, den die politische und die kirchliche Gemeinde gemeinsam vorbereitet hatten.

Begeistert zeigte sich Royal zudem von der Partnerschaft mit Mommenheim. Neben einem politischen Austausch zwischen den Ortschaft- und Gemeinderäten fanden weitere Begegnungen zwischen Grundschülern und Fußballerinnen beider Orte statt.

In diesem Jahr sollen in Vimbuch finanzielle Mittel in bauliche Maßnahmen des Kinderhauses, in die Ausstattung der Spielplätze sowie in die dringend nötige Sanierung der Toiletten in der Tullahalle fließen.

Möglicherweise erfüllen wird sich der langgehegte Wunsch eines größeren Saals für Begegnungen. So regte der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Jörg Knapp an, gemeinsam über die Zukunft des Bernhardusheims nachzudenken, das renoviert werden müsse. In diesem Zuge könne auch ein Umbau diskutiert werden. Sanierungen stehen zudem im Kindergarten an. Knapp gab in seiner Rede auch einen Einblick in die Arbeit der seit einem Jahr bestehenden Seelsorgeeinheit Bühl/Vimbuch, in der sich mittlerweile ein Gefühl der Zusammengehörigkeit entwickelt habe. Das "Gesicht vor Ort" ist das Gemeindeteam, das sich 2016 insbesondere für eine neue Gestaltung der Firmvorbereitung einsetzte. Versuchsweise wird nach einer Umfrage der Sonntagsgottesdienst von 9 auf 18 Uhr verschoben, wovon man sich eine höhere Besucherresonanz verspricht.

Als größte Herausforderung im vergangenen Jahr bezeichnete Bürgermeister Wolfgang Jokerst die Unterbringung und Integration von rund 500 Flüchtlingen. Weiter hob er die Bedeutung der Stadt als attraktiver Schulstandort hervor. Dabei sprach er den geplanten "Campus" rund um Realschule und Gemeinschaftsschule an und die noch ungelöste Frage: Sanierung des Altbaus am Windeck-Gymnasium oder Abriss und Neubau? Weiter gelte es, mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. In Balzhofen ist der Bau des gemeinsamen Feuerwehrhauses von Vimbuch, Balzhofen und Oberweier geplant.

Mommenheims Bürgermeister Francis Wolf sprach die Bedeutung der Partnerschaft zwischen den Gemeinden an, deren Geist er sich auch auf andere Ebenen wünschen würde. Beide Länder seien erschüttert von Terrorereignissen. Er bekannte: "Ja wir haben Angst!"

Mit festlichen und schwungvollen Tönen umrahmte der Musikverein den Neujahrsempfang in der Tullahalle.