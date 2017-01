Leuchtend gelbe Sonne symbolisiert exzellenten Weinjahrgang

Einlass in die Reblandhalle ist ab 19 Uhr, zur Begrüßung knallen die Sektkorken und um 19.22 Uhr startet das närrische Programm. Der Gala-Abend mit Büfett ist nahezu ausverkauft. Einige wenige Restkarten sind noch bei Sunne-Triebl Nicole Seiler, (07223) 902424, erhältlich.

Die Geburtsstunde der Sunne-Triebl schlug in der Kampagne 1995, am Fasnachtssonntag, 22. Januar, also fast genau vor 22 Jahren. Als Dominos kostümiert hatten einige Altschweierer am Bühler Fasnachtsumzug teilgenommen und feierten närrisch gestimmt einen geselligen Ausklang in der "Affentaler Weinstube". In jener Runde wurde die Idee einer Altschwierer Häsgruppe geboren und den "Geburtshelfern" Jutta Müller, Thomas Baumann und Bruno Meier war von Beginn an sonnenklar: "Das Häs muss einen Bezug zu unserem Heimatdorf, zu unserem Altschwier haben".

Der inzwischen verstorbene Maskenschnitzer Hermann Ziermann unterstützte die Altschweierer bei der Auswahl einer Maske mit freundlichem, verschmitztem Geschichtsausdruck. Das Häs sollte einen Rebstock symbolisieren, dessen Blätter in den Herbstfarben gelb, rot und grün leuchten. Eine leuchtend goldgelbe Sonne, die sich um die Maske schmiegt, sollte für einen exzellenten Jahrgang sorgen. Das erste Häs, ein Prototyp aus einigen hundert ausgestanzten bunten Filz-Weinblättern, fertigten Herta Meier und Jutta Müller in mühsamer Handarbeit.

In der Gründungsversammlung am 22. September 1995 wurde das Häs vorgestellt und rasch war auch ein Name für die erste Häsgruppe der Weinbaugemeinde Altschweier gefunden: "Altschwierer Sunne-Triebl", soll heißen, "Altschweierer sonnenverwöhnte Trauben".

Mit 17 Gründungsmitgliedern und fünf Kindern startete die Gruppe, präsentierte sich erstmals bei den Bürgerbällen 1996 einem närrischen Publikum in der Reblandhalle und setzte ihre Erfolgsgeschichte weit über die Ortsgrenzen hinaus bis heute fort.

Erste Vorsitzende war Jutta Müller. Auch Gründungsmitglied Bruno Meier führte die Sunne-Triebl einige Jahre als Vorsitzender und wurde beim elfjährigen Bestehen zum Ehren-Triebl ernannt. Ihm folgte Dorfbabbler Klaus Linz, der 13 Jahre lang als Ober-Triebl agierte. Seit 2015 hat Regina Mangold den Ober-Triebl-Stab übernommen und führt die Häsgruppe, die den Altschwierer Heimatfreunden angeschlossen ist, mit Herzblut und großem Engagement.

Im Jubiläumsjahr gehören der Häsgruppe 49 Sunne-Triebl an, davon acht Jugendliche und Kinder. Der Jüngste ist der einjährige Vinzenz, der noch in sein Häs hineinwachsen muss, aber bereits von seiner Triebl-Familie infiziert ist.