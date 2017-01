"Menschen des Jahres" gekürt

Zunächst stand die Erstausstrahlung des Films über das Musical "Joseph" auf dem Programm. An diesem von Pfarrer Geißler organisierten zentralen Projekt des Jahres 2016 wirkten fast alle Gruppierungen der Pfarrgemeinde mit. Etwa 1500 Besucher hatten im Sommer während der vier Vorstellungen ihre Begeisterung mit stehenden Ovationen gezeigt.

Geißler ließ die Aktivitäten des vergangenen Jahres nochmals Revue passieren. Für das Fest, das ihm die Pfarrgemeinde zu seinem 30-jährigen Priesterjubiläum in Verbindung mit seinem 15-jährigen Einsatz in Bühl bereitet hatte, dankte er in bewegten Worten. Er freue sich auf die nächsten gemeinsamen Projekte und das weitere Zusammensein mit seiner Gemeinde, betonte der Pfarrer.

Sein großer Dank galt den hauptamtlichen Mitarbeitern und den Ehrenamtlichen. Einige darunter zeichnete er mit der Ernennung zum "Menschen des Jahres" besonders aus. Dazu gehörte, stellvertretend für alle Mitwirkenden, die musikalische Leiterin des Musicals "Joseph", Sarah Wisser. Der seit 15 Jahren aktive Glaubensspielkreis wurde als "Gruppe des Jahres" für seine grundlegende und zukunftsweisende Arbeit geehrt, deren Ergebnisse beispielsweise in der bemerkenswert hohen Zahl an Ministranten sichtbar würden, so die Pfarrgemeinde.

Ausgezeichnet wurden Birgit Oster für ihre jahrelange kleidungstechnische und kulinarische Betreuung der Sternsinger sowie Bernhard Götz für seine effizienten Lösungen von technischen Problemen, zuletzt mit der ausgefallenen Kirchenheizung vor Weihnachten. In Anerkennung ihrer langjährigen, vielseitigen und kontinuierlichen Einsätze in Jugendarbeit und Chorsingen erhielt Sabine Gehring eine Urkunde, außerdem Daniela Alesi für ihre Arbeit als begeisternde Ministrantengruppenleiterin sowie ihren Einsatz in der Firmvorbereitung, im Ferienlager oder beim Musical.

Im Ausblick auf das Jahr 2017 erwähnte Geißler das Motto der Seelsorgeeinheit "Die Sache Jesu braucht Begeisterte". Er teilte mit, dass die Pfarrgemeinde nun in der Lage sei, im kommenden Jahr mit der Restaurierung der historischen Schwarz-Orgel zu beginnen. Außerdem könne sich die Gemeinde auf ein Gastkonzert des Jugendprojektchors "Adonia" am 21. April freuen. Hierfür werden noch Gastfamilien gesucht.

Die Sprecherin des Gemeindeteams, Angelika Kern, bedankte sich bei Pfarrer Wolf-Dieter Geißler für die konstruktive Zusammenarbeit, für seinen persönlichen Einsatz und die ansprechende Gestaltung der Gottesdienste auch mit Geschenken. Neben Persönlichem enthielten sie das Versprechen des Gemeindeteams, erneut eine öffentlichkeitswirksame Aktion als sinnfällige Unterstützung des Jahreswahlspruchs "Die Sache Jesu braucht Begeisterte" auf die Beine zu stellen.