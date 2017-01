Sein Airbag ist die Prävention

Bühl - Gewalt ist sein Job. Und der macht ihm Spaß! Nein, er hat keinen Gefallen daran, andere Menschen zu verletzen - ganz im Gegenteil: Der Bühler Martin Gerstner bringt seinen Mitmenschen bei, sich gegen An- und Übergriffe zu wehren. Und das seit über 30 Jahren.

Ob als Alkoholiker, Schläger, Zuhälter oder Drogendealer: Damit sich seine Klienten einer gefährlichen Situation realitätsnah stellen können, schlüpft er schon einmal in die Rolle gewaltbereiter Typen, setzt sich eine Perücke auf, streift sich wollene Armtattoos über, dreht sich einen unechten Joint oder hantiert mit Spielzeugwaffen. "Nirgendwo wird man so gut vorbereitet wie in Rollentrainings", erklärt der 61-Jährige seine Schauspielerei.

Vorbereitung auf was? In seiner Firma, bei der Ehefrau Stefanie die Geschäftsleitung inne hat, arbeitet Gerstner mit Unternehmensgruppen, die vermehrt Probleme mit respektlosem Auftreten ihrer Kunden haben. Dazu zählen unter anderem Geldinstitute, Justizbehörden, Anwaltschaften oder Finanzämter. Denn "in der heutigen Zeit", so Gerstner, "nimmt die Gewaltbereitschaft in allen Bereichen zu." Oftmals werde eine Angelegenheit nicht mehr durch Kommunikation geklärt. "Vielmehr kommt es zu Drohungen bis hin zu Mordfällen."

Deutschlandweit gibt er deswegen Seminare zu den Themen Gewalt am Arbeitsplatz, sexualisierte Gewalt, Amok, Stalking, Eigensicherung, Verhalten bei Überfall und zur Aufarbeitung eines schädigenden Ereignisses. Sein Konzept ist auf Vorsorge ausgelegt: "Mit der Prävention ist es wie mit einem Airbag: Ich gebe für ihn Geld aus, er schützt mich im Ernstfall - aber ich hoffe, dass er nie zum Einsatz kommt." Neben theoretischen Grundlagen zu den jeweiligen Themen sei das "Umsetzen in die Praxis das A und O." Und hier kommen dann die Rollentrainings zum Tragen.

Martin Gerstner hat sich sein Können und Wissen über Jahre hinweg angeeignet. 1973 trat er in Bruchsal in den Polizeidienst ein. Schon 1985 begann er, Kurse zum Thema sexualisierte Gewalt zu geben. Nach Stationen im Streifendienst, bei der Bereitschaftspolizei als Ausbilder für Selbstverteidigung und als Jugendsachbearbeiter, kündigte er 1993 seinen Job, um das Kampfsportzentrum Dokan in Bühl zu leiten und im Bewachungsgewerbe tätig zu sein.

"Der Kampfsport hat mich schon immer fasziniert." Gerstner klingt angetan, aber ganz und gar nicht gewaltbereit, wenn er über seine Leidenschaft spricht. 1988/89 führt ihn diese einige Monate nach Japan. Insgesamt war er damals ein Jahr in der Welt unterwegs - eine seiner prägendsten Zeiten, wie er sagt. Das asiatische Land war sein Hauptziel, wo er von Kampfsportlern aus erster Hand lernen durfte. Boxtraining komplettierte seine sportliche Vita: "Das sind Dinge, die man natürlich auch für den Dienst gut gebrauchen kann."

Nach seinem Wiedereinstieg in den Polizeidienst 1996 gehörte er 17 Jahre lang der Unterstützungseinheit "Notruf" des Regierungspräsidiums Karlsruhe an, die bei hoher Gewaltbereitschaft der polizeilichen Gegner dazugerufen wurde. Ab 2003 agierte er als Einsatztrainer, seit 1. Juli 2016 ist er Polizeihauptkommissar außer Dienst.

Im Ruhestand ist er aber noch lange nicht: "Ich mache weiter, solange es mir Spaß macht!" Erfolgserlebnisse, die er durch positive Rückmeldungen seiner Kurse hat, spornen ihn an, und so wird er auch weiterhin bis zu 40 Seminare im Jahr halten - wenn er nicht gerade auf Reisen ist. Im vergangenen Sommer erfüllte er sich mit der Anschaffung eines Wohnmobils einen Traum. Und wenn es nach Gerstner geht, wird dieses 2017 mit Touren durch Deutschland, nach Sardinien und Frankreich und rund um die Ostsee kaum stillstehen.