Segel gerichtet für Ausbau des schnellen Internets

Rheinmünster (ar) - Die über 42 Quadratkilometer große Reformgemeinde Rheinmünster mit einem Kreuzfahrtschiff zu vergleichen, das ist das Privileg von Bürgermeister Helmut Pautler und seinen immer wieder erfrischenden Ideen zum Neujahrsempfang. In der Turn- und Festhalle Greffern appellierte er am Montagabend, Mut zu haben, um zu neuen Ufern aufzubrechen und sorgfältig mit der MS Rheinmünster umzugehen. Der Rathauschef manövrierte die zahlreichen Besucher des Neujahrsempfangs durch die Untiefen der verschiedensten Gewässer und segelte mit ihnen zu fernen Ufern. Musikalisch umrahmte der Musikverein "Rheingold" Greffern unter Leitung von Oswald Windrich die Veranstaltung und ließ zur Eröffnung die Ouvertüre aus dem "Stockholm Waterfestival" erklingen. Extravagant gestaltete sich wiederum die Begrüßung der "Ehrenpassagiere auf dem Oberdeck der MS Rheinmünster", die über eine laufende Leinwand genannt wurden. Für die Verpflegung sorgte der Tennisclub Greffern. Zwischen Schiffsglocke, Booten, Flaggenalphabet, Steuerrad und Stockanker sprach Pautler von rauer See, schweren Brechern und hohem Wellengang. Europa tue sich schwer mit seiner Rolle als Rettungsinsel, meinte der Bürgermeister. Pautler redete von "religiös verblendeten Freibeutern", die Anschläge verübt hätten, merkte aber an, dass nicht alle Schutzsuchenden mit unerwünschten Piraten verwechselt werden dürften. Kritische Worte hatte er für manche Ereignisse der weltpolitischen Bühne übrig. Den künftigen US-Präsidenten Trump bezeichnete er als einen "vom Bordfriseur auffällig gestylten See-Tölpel". Er warnte vor dem "scharf bezahnten Hai", der AfD, die bei der Bundestagswahl im September "mitten vor der Hafeneinfahrt" stünde. Den Berliner Flughafen verwies Pautler in Richard Wagners Oper "Der fliegende Holländer". Im Baden-Airpark richte man die Segel, kümmere sich um die "Tiefseebreitbandverkabelung" und die Ansiedlung weiterer Unternehmen. "Wetterleuchten" gebe es am östlichen Horizont des Airparks für den "Ärmelkanal zur Autobahn", bemerkte Lotse Pautler in seiner Metapher. Das Planfeststellungsverfahren habe begonnen, man hoffe nun, dass Karlsruhe und Stuttgart dem Verbindungskanal nicht das Wasser abgraben. "Und wie sieht es auf und unter dem Deck der MS Rheinmünster aus? Steht uns das Wasser bis zum Hals? Benötigen wir Rettungswesten?", fragte Pautler, beruhigte jedoch gleich, denn der Schiffsrumpf sei stabil, die Treibstofftanks gefüllt, die Schiffsschraube lege noch einige Umdrehungen zu. "Die Inselgruppe vor uns heißt: Vereinigtes Baustellenarchipel", so Pautler. Er erinnerte an die Umrüstung der ehemaligen Hauptschule Söllingen, an die Erweiterung des Rathauses in Schwarzach und der Realschule sowie die Sanierung des Kindergartens in Schwarzach. In den nächsten Wochen würden weitere 300 Leuchten in Rheinmünster auf LED umgerüstet, Greffern und Schwarzach würden im zweiten Quartal an das schnelle Internet aufgeschaltet und die Flüchtlingsunterkünfte seien in Vorbereitung. Die Radwegetrasse auf dem "Zwischendeck Hildmannsfeld-Schwarzach" sei geräumt, Ring- und Zollstraße erhielten neue, salzwasserfeste Beläge und neue Nutzungskonzepte auf den Friedhöfen böten nahezu alles außer Seebestattung, so Pautler. Beim Rheinmünsteraner Trinkwasser sei kein Klabautermann in Form von PFC in Sicht. "Das gemeindliche Feuerwehrkonzept ist in den Seekarten noch einzuzeichnen", sagte Pautler. Einen guten Landeplatz habe man dem Uhu angeboten, der sich im Chemiepark Rheinmünster ansiedeln möchte.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben