Kleine Dorfgemeinschaft bewegt viel

Die Einwohnerzahl von Muckenschopf liegt laut Pfeifer stabil bei der Marke von 400. Ein Projekt der Dorfgemeinschaft war die Aufstellung von mehreren Infotafeln, unter anderem am Rathaus, auf dem Dorfplatz und am Friedhof. Diese geben mit Daten und Texten Einblick in die Geschichte der Häuser beziehungsweise Grundstücke. "Das Zusammentragen dieser Informationen ist sehr arbeitsintensiv, gibt aber dem Betrachter einen Einblick in die Geschichte unseres Dorfes", dankte Pfeifer der "Arbeitsgruppe Historik", die sich für das Projekt engagiert hatte.

Für das Vorhaben flossen auch Gelder aus den Pauschalmitteln des städtischen Haushalts. Aus diesem Topf wurde auch der neue Anstrich des Rathausnebengebäudes finanziert. "Unter Federführung von Manuela Scherer mit Unterstützung durch die örtlichen Vereine wurden die Fassade abgedampft, die alten Holztüren vom Archiv abgeschliffen und etliche andere Vorarbeiten ausgeführt", sagte Pfeifer.

Darüber hinaus sei der Sandfang im Acher-Feldbach unterhab der Ulmhurstbrücke gereinigt worden. Lob von allen Seiten habe es außerdem für die Sanierung des Pausengangs im Kindergarten gegeben. Eine Maßnahme für den Hochwasserschutz sei die Holzlach-Reinigung gewesen. Der Wasserspiegel des Vorfluters sei bei einem Starkregen im vergangenen Jahr innerhalb kürzester Zeit über das Ufer gestiegen.

Gute Nachrichten gebe es auch beim Thema Energie. Die Syna habe Ende 2016 angekündigt, die alte Freileitung aus Richtung Gamshurst zu demontieren und durch moderne Erdkabel zu ersetzen. Diese seien wesentlich besser vor Unwettern geschützt. Dies garantiere ein "sichereres Stromnetz für Muckenschopf".

Pfeifer ging darüber hinaus auf mehrere Veranstaltungen und das Vereinsleben ein. Eine traurige Nachricht sei, dass der Bäckereiverkaufswagen seit Ende November Muckenschopf aus Personalgründen nicht mehr ansteuere.

Der Ortsvorsteher zeichnete bei dem Treffen auch mehrere engagierte Bürger aus. So dankte er Anneliese Bertsch, die sich seit 20 Jahren um die Verwaltung der Küche des Gemeinschaftsraumes der Vereine kümmert.

Der Blumenschmuck an der Brücke in der Hanauerstraße liegt seit ebenfalls 20 Jahren in den Händen von Brigitte Lorenz. Pfeifer dankte ihr und auch Herta Knösel, die sich seit zehn Jahren um die Bepflanzung der Holzlachbrücke in der Heimburgerstraße kümmert.

Mit seiner motorisierten Kehrmaschine übernimmt Gerhard Weiss die Straßen- und Gehwegsreinigung am Rathaus. Dafür erhielt er vom Ortsvorsteher ein Präsent.

Hubert Braun und Erich Wahl dankte Pfeifer für deren Arbeiten an einer Sitzgruppe und dem Trimm-Dich-Pfad.

Eine liebgewonnene Tradition in Muckenschopf ist der "Weihnachtsglühwein" an Heiligabend auf dem Dorfplatz. 2016 kamen mehr als 100 Besucher, um Liedern der Trachtenkapelle Lichtenau zu lauschen und Bekannten frohe Weihnachten zu wünschen. Pfeifer zeichnete Petra Friedmann, Jürgen Otteni, Silvia Eckerle, Margarita Kautz und Hilda Wahl aus, die sich um dieses Treffen, das es seit 15 Jahren gibt, verdient gemacht haben.

Bevor Jürgen Otteni die Besucher mit einem Bilderrückblick unterhielt, zählte Pfeifer noch die Wünsche des Orts für 2017 auf. Dazu zählten die Sanierung des Heulänger Wegs und des Striethwegs, die Pflanzung von Eiben auf dem Friedhof sowie ein neuer Heizkessel für Kindergarten und Eichwaldhalle.