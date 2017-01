Im Vorbereitungsteam des G-20-Treffens

Die Polizei ist gerade in Zeiten der zunehmenden Terrorgefahr und der Polizeireform in Baden-Württemberg ständig in der Diskussion. Verständlicherweise gibt sich Guido Kühn dabei zurückhaltend und äußert sich nur zu seinem Polizeirevier Achern/Oberkirch, das seit Ende Dezember 2015 seine Heimat ist.

Am bundesweit geführten Thema "Personalbesetzung der Polizei" kommt man auch in Achern nicht vorbei. 80 Beamte seien dort die vorgesehene Bestbesetzung. Davon ist man auf dem Polizeirevier derzeit ein Stück entfernt. Krankheitsfälle, Pensionierungen und anderes sorgen dafür, dass die Acherner Polizei im Moment nur auf rund 70 Kräfte zählen kann. Einige bewährte Mitarbeiter gehen bald in den Ruhestand, auch der zweite Mann im Revier, Wolfgang Becker.

Viele nachrückende Kräfte sind allerdings erst am Anfang ihrer Ausbildung. Somit wirken sich die zusätzlichen Neueinstellungen, die durch die Polizeireform Erleichterung bringen sollten, nicht gleich aus. Immerhin ist der Frauenanteil in Achern auf 20 Prozent angewachsen.

Das Thema Terrorgefahr hat im vergangenen Jahr vermehrt auch auf die lokale Ebene Auswirkungen gehabt. Die Mitarbeiter seien sensibilisiert, so Kühn, und hätten das Thema im Hinterkopf. Die Umgebung werde nun anders wahrgenommen und im Vorfeld von Großveranstaltungen werde vermehrt auf die Sicherheit geachtet.

Apropos Großveranstaltungen: Guido Kühn ist derzeit nicht so oft in Achern anzutreffen wie üblich. Denn er ist im Vorbereitungsteam für das Großereignis am 17. und 18. März in Baden-Baden. Dort treffen sich die Finanzminister der G-20-Staaten - für die Polizei im Präsidiumsbereich eine besondere Herausforderung in Sachen Sicherheit.

Zu Beginn seiner Zeit als Revierleiter hatte sich Guido Kühn vorgenommen, mit dem eigenen Motorrad die Gegend, vor allem die Schwarzwaldhochstraße, zu erkunden. Doch dazu ist er nicht gekommen, das Motorradfahren hat er aufgegeben. Dennoch hat er die Motorradfahrer im Fokus. Ingesamt seien diese vernünftig, nur einige "verwechseln die Schwarzwaldhochstraße mit einer Rennstrecke". Im gesamten Land seien die Zahlen der Kradunfälle zurückgegangen, so auch in seinem Revier.

Die Flüchtlinge seien kriminaltechnisch schon zu den Zeiten, in denen bis zu 700 Personen im Bel Air in Sasbachwalden wohnten, kein Thema für die Acherner Polizei gewesen. Und nun, da das Bel Air geschlossen ist, sei es erst recht kein Problemthema.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Einbrüchen in Wohnungen und Geschäftsräumen, die eine besondere Wirkung auf das Sicherheitsgefühl der Menschen haben. Noch liegt die Statistik für 2016 nicht vor, aber Guido Kühn geht von einem Rückgang der Fallzahlen aus. Wichtig ist ihm hierbei die Prävention. Die Polizei gibt Hinweise auf Überwachungstechniken. Kritisch sieht der Revierleiter die Eigendynamik, die durch soziale Medien entsteht. "Ich habe nichts gegen die neuen Medien", meint der Polizeioberrat. Aber etwa auf Facebook würden Kommentare gepostet, die die Polizei in ein schlechtes Licht stellen.