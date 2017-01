Ein eiskalter Start ins neue Jahr

Bühl - Der Schweizer Möbelbausystem-Hersteller USM U. Schärer Söhne kündigt an, bis Jahresende 2018 den Montagebetrieb in Bühl einzustellen. Dieser Teil der Fabrikation wird nach Leipzig verlagert. Der Sitz der deutschen Geschäftsleitung soll jedoch weiterhin in der Zwetschgenstadt verbleiben.

"Am neuen, größeren Standort in Leipzig kann USM seine Möbelbausysteme effizienter montieren", teilte das Unternehmen zur Begründung mit. Der künftige Standort sei zudem für den Verkehr und Transport besser erschlossen. In welcher Dimension die Erweiterung stattfinden werde, lässt die Schweizer Firmenzentrale von USM in Münsingen (Kanton Bern) jedoch offen. Pressesprecherin Sandra Schär sagte auf BT-Anfrage: "Dazu lässt sich nichts sagen. Wir sind noch in der Planungsphase." Sie bestätigte aber die geplante Anmietung eines entsprechenden Objekts in Leipzig.

Der Abzug der Montage nach Leipzig kommt umso überraschender, da das Unternehmen lange Zeit bekundet hatte, sich auf noch ungenutztem Gelände am Bühler Standort erweitern zu wollen. Auch Oberbürgermeister Hubert Schnurr, der sich mit der Bühler Geschäftsleitung zuletzt im Herbst getroffen hatte, kann sich den plötzlichen Kurswechsel nicht erklären: "Von einem Umzug war nie die Rede." Die Bühler Wirtschaftsförderin Corina Bergmaier plädiert dafür, aus der Umstrukturierung bei USM das Beste zu machen (siehe unten stehenden Beitrag).

Von der Nachricht der Montageverlagerung war die Stadtverwaltung ebenso eiskalt überrascht worden wie die betroffenen Mitarbeiter, die die schlechte Botschaft am Dienstagvormittag bei einer eilig einberufenen Versammlung vernehmen mussten. Nur eine Stunde zuvor war der Betriebsrat in Kenntnis gesetzt worden. Vorsitzender Anton Wunsch war gestern noch völlig konsterniert: "Es gab keinerlei Hinweise". Inzwischen lässt man sich juristisch beraten.

Rechtsanwalt Alexander Fischer (Karlsruhe) kritisierte gegenüber dem BT das Vorgehen der Unternehmensleitung: "Von Gesetzes wegen hätte der Betriebsrat im Planungsstadium hinzugezogen werden müssen, um Einfluss auf die unternehmerische Entscheidung nehmen zu können." Stattdessen sei man vor vollendete Tatsachen gestellt worden.

Dem konkreten Plan der Arbeitgeberseite zufolge sollen im kommenden Jahr in drei Stufen 92 USM-Festangestellte ihre Arbeit aufgeben müssen, die meisten davon in der Montage. Betroffen seien auch Showroom-Monteure, Logistiker und Einkäufer, berichtet der Betriebsratsvorsitzende. Das Gros der Mitarbeiter sei seit mehr als 15 Jahren für USM tätig, "etliche über 25 und 30 Jahre". Darüber hinaus gebe es einige wenige befristete Arbeitsverhältnisse, in Einzelfällen auch Leiharbeit.

Betriebsrat fordert Transfergesellschaft

Aufgrund der Beschäftigungsstruktur will sich der Betriebsrat für die Bildung einer Transfergesellschaft einsetzen, um den Betroffenen auf diesem Weg neue Beschäftigungsverhältnisse zu vermitteln. Anwalt Fischer: "Wir bauen dabei auf die soziale Verantwortung des Arbeitgebers."

Aus Münsingen verlautete: "Hinsichtlich der betroffenen Montage-Mitarbeiter aus Bühl hat USM Gespräche mit dem Betriebsrat aufgenommen, um mit ihm über die Auswirkungen der Verlagerung zu beraten und eine sozialverträgliche Lösung zu finden." Wie die Angebote an die Belegschaft in der Praxis aussehen könnten, dazu konnte die Pressesprecherin gestern noch keine Details nennen. Zunächst seien die Verhandlungen mit dem Betriebsrat abzuwarten. Inklusive Verwaltung sind laut Schär bei USM in Bühl 110 Mitarbeiter beschäftigt, deutschlandweit zähle der Betrieb knapp 190.

Das Datum zur Bekanntgabe der Entscheidung sei "lange im Vorfeld" festgelegt worden, erklärte die Firmensprecherin. Diese habe nicht in der Adventszeit im Dezember verkünden wollen. Dass der Termin nun jedoch unmittelbar vor den geplanten Urlaub des Betriebsratsvorsitzenden gefallen ist, sei ein unglücklicher Umstand, räumte Schär ein.

In der Pressemitteilung wird ausgeführt, in Leipzig könne sich USM "schlanker aufstellen, schneller ausliefern und seine Wettbewerbsfähigkeit steigern." Die künftige räumliche Nähe zum Online-Händler Smow, der ebenfalls in der größten Stadt Sachsens angesiedelt ist, habe bei der Entscheidung zur Verlagerung aber keine Rolle gespielt, sagte die USM-Sprecherin. "Smow ist ein wichtiger Vertriebspartner für uns, aber wir behandeln alle Partner gleich." Auch die Tatsache, dass mit Jörg Meinel ein Mitglied der Smow-Geschäftsführung auch dem Verwaltungsrat der USM-Tochter Airportsystems AG angehört, sei nicht ausschlaggebend gewesen. Schär: "Ich denke nicht, dass Herr Meinel früher von der Entscheidung erfahren hat." Meinel war bis Redaktionsschluss nicht zu erreichen.

