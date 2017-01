So bunt waren Schatten noch nie Von Ursula Klöpfer Bühl - Wer hätte gedacht, wie fesselnd ein Theaterabend sein kann, wenn die Akteure gar nicht hinter dem Vorhang hervortreten, sondern nur als Silhouetten hinter einer Leinwand zu sehen sind. Es war wirklich ganz großes Theater, pardon Schattentheater, was die Tänzer von "Catapult Entertainment" aus den USA mit ihrer Show "Amazing Shadows" wieder einmal auf die Beine gestellt haben. Schon im vergangenen Jahr begeisterten acht Künstler mit unglaublicher Präzision und ihren Geschichten aus der Schattenwelt im Bürgerhaus Neuer Markt. Auch am Dienstagabend verzauberten sie mit spektakulärer Akrobatik hinter der bunten Leinwand. Begeisterung und Staunen bei den Bühler Zuschauern, die immer wieder ihre Verblüffung und Bewunderung mit spontanem Applaus quittierten. Mit außerordentlicher Körperbeherrschung kreieren die Tänzer mit ihren Körpern Schmetterlinge, Hubschrauber oder eine Lokomotive und erzählen dabei Geschichten. Neue Bilder erscheinen dabei im Minutentakt. Stimmungsvolle Musik und ausgewählte Videoprojektionen sorgen zusätzlich für Erstaunen - und das alles mit großer Leichtigkeit präsentiert. Es bedarf wohl absoluter Präzision und Koordination, um diese Schattenkunst lebendig werden zu lassen. So entstehen Wasserwelten mit Krokodilen, Delfinen und Haien. Oder der Wilde Westen taucht auf, mit Cowboys, Saloon, Schießereien, Büffeln, Pferden und einer Kutsche. Natürlich nicht manifestiert, sondern als von Menschen gebildete Schatten - immer in fantastische Farben eingebettet. Die Show ist bestens durchdacht und entführt mit faszinierenden Licht- und Schattenspielen für 120 Minuten in eine andere Welt - eine Traumwelt. Unter anderem wurde der Fall der Berliner Mauer in Szene gesetzt. Ebenfalls dynamisch präsentierte das Tanz-Ensemble eine rasante Agentenstory im James-Bond-Stil, in der eine biedere Hausfrau gleichzeitig Hausmütterchen und Topagentin darstellt. Das geheime Doppelleben wird mit ungeheurer Geschwindigkeit präsentiert. Flugzeuge und Hubschrauber bilden sich wie durch Zauberhand, rasante Verfolgungsjagden entstehen - innerhalb von Sekunden werden ganze Welten und Szenarien neu formiert. Mit einem Amoklauf in den USA wagte sich die Produktion auch an ein sensibles Thema. "Diese Szene ist allen trauernden Eltern gewidmet, die die Entwicklung ihrer Kinder nicht mehr mit eigenen Augen erleben dürfen", erklärte ein Sprecher aus dem Off. Damals seien zwölf Kinder getötet worden. In einfühlsamen Szenen führte der Schattentanz daher durch die Stationen eines jungen Mädchens: Spielen im Sandkasten, Abschluss an der High School, die erste Liebe und schließlich Heirat, Hochzeitsreise und Schwangerschaft. Perfekte Körperbeherrschung Nicht nur geschichtsträchtige Themen wurden geboten. Auch ganz leichte Schatten tanzten an diesem Abend über die Leinwand. So wie die gefühlvolle Interpretation von Vivaldis "Vier Jahreszeiten". Tänzer werden zu Tulpen, Schmetterlinge flattern über die Leinwand. Im Winter, der in einem hellblauen Licht gehalten ist, ziehen Eiskunstläufer mit Schneeflocken im Arm ihre Bahnen und formieren sich schließlich zu einem Weihnachtsbaum. Licht und Schatten ergänzen sich an diesem Abend beinahe perfekt, und auch wenn das Programm der Tour 2017 dem des Vorjahres doch sehr ähnelte und sich ganze Bausteine wiederholten, war es doch große Kunst, was die Tänzer präsentierten. So war auch das Abschlussbild der Künstler noch einmal ein Zeichen ihrer perfekten Körperbeherrschung und für (viele) Zuschauer eine echte Überraschung: Mit ihren durchtrainierten Körpern bildeten sie das Schattenwort "Danke".

